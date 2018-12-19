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Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor 100 bin üyeye ulaştı

Dünyada sosyal ağ kullanımı her geçen gün daha çok artıyor ve artık ülkeler sosyal medya sitelerini stratejik bir yatırım olarak görüyorlar. Sosyal ağ denince ilk akla gelen siteler Facebook, Twitter ve Instagram Amerika menşeli olsa da, son zamanlarda Rusya ve Çin de bu alana büyük yatırımlar yapıyor. Örneğin Rusya'nın VKontakte ve Çin'in TikTok uygulaması dünya genelinde oldukça rağbet görüyor.

19 Aralık 2018 Çarşamba 14:01
Yerli sosyal medya sitesi Ahmetesor 100 bin üyeye ulaştı
Türkiye'de ise bu alanda firmalar yeni yeni yatırım yapmaya başlıyorlar. Yerli sosyal medya platform eskikliğini gören girişimci Ahmet KaraAhmetesor.com adında, soru cevap temelli bir sosyal medya platformu geliştirdi. Ancak Ahmetesor, diğer sosyal ağlardan bazı yönleriyle ayrılıyor. Örneğin Ahmetesor'da soru sormak ya da sorulara cevap yazmak, Ahmetesor Puan olarak adlandırılan AP kazandırıyor ve üyeler kazandıkları AP'leri site içerisinde harcayabiliyorlar.
 
Ahmetesor herne kadar soru cevap merkezli olarak kurulmuş olsa da, zaman içerisinde tam bir sosyal ağ olma yönünde evrilmiş bulunuyor. Sitede "yayın" adı verilen kişisel paylaşımlar yapılabiliyor, üyeler birbirlerini takip edebiliyor, mesajlaşabiliyor ve Ahmetesor gruplarında sohbet edebiliyorlar.
 
Henüz 6 aylık bir girişim olmasına rağmen Ahmetesor 100 bin üyeye ulaşmış durumda. Günde ortalama 5 bin sorunun sorulup, 30 binden fazla cevabın girildiği sitede, self servis reklam uygulaması da bulunuyor. Üyeler kazandıkları AP Puan'larla site içerisinde açtıkları konuları öne çıkarabiliyor ve daha fazla etkileşim alabiliyorlar.
 
Google'ın istatistiklerine Türkiye'de internet kullanıcıları her gün 60 milyondan fazla sorunun cevabını Google'da arıyor. Her gün Google'da yapılan 300 milyondan fazla aramanın yaklaşık %20'si sorulardan oluşuyor. Site kurucusu KARA bu veriler ışığında doğru alana yatırım yapıklarını ifade ediyor ve ekliyor: "İnsanlar gündelik hayatlarında karşılaştıkları hemen tüm problemlerin çözümlerini artık internette arıyor. Bu açıdan insanların hem eğlenebileceği, hem de bilgisini paylaşabileceği bir platform olma hedefiyle yola çıktık ve beklentimizin üzerinde bir ilgi gördük. Bu konseptte dünyada benzer bir sosyal platform bulunmuyor ve yakın zamanda Arapça ve İngilizce olarak da hizmet sunmaya başlayacağız."
 
Ahmet K.
 

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Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 14:01
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