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Teknoloji Yerli koronavirüs aşısı Turkovac için geri sayım başladı
Teknoloji

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac için geri sayım başladı

Yerli koronavirüs aşısı Turkovac'ta artık sona gelindi. Turkovac'ın üretimi için 3 firmayla anlaşma yapılırken, ilk etapta günde 300 bin aşı üretilmesi planlanıyor.

Yeniakit Publisher
2021-09-28 11:21:00 -
Yerli koronavirüs aşısı Turkovac için geri sayım başladı

İnaktif aşı Turkovac'ın Faz3'ten de son derece olumlu sonuçlar alması üzerine kullanım onayı için hazırlık başladı. Hedef onayı alıp önümüzdeki ay sonuna kadar üretime başlayabilmek. Aşının onay alır almaz üretime başlayabilmesi için gerekli bağlantılar da kuruldu. Aşının üç tesiste üretimi için gerekli bağlantıların sağlandığı öğrenildi.

Yapılan anlaşmalara göre yerli aşının üretimi başladığında buralarda günde 300 bin toz civarında aşı üretilebilecek.

 

Yerli aşının üretimi için üç şirket ile anlaşma yapıldığı bildirildi. Turkovac'ın devreye girmesi ile birlikte 18 yaş üstünde aşısız yaklaşık 8,5 milyon kişi içinde yerli aşıyı bekleyen milyonlarca vatandaşın aşısını yaptırması bekleniyor.

1.5 milyon gönüllü başvurdu

Turkovac için şu ana kadar 18-55 yaş grubunda 1,5 milyon gönüllü başvuru yaptı. Bunlardan Faz3 için 18-39 yaş arasında 40 bin gönüllü seçildi ve aşılar yapılmaya başlandı. Yerli aşının devreye girmesi ile hatırlatma dozları da bununla yapılacak. Yurt dışında ihtiyacı olan ülkelere de gönderilecek. Turkovac, ekonomik anlamda da Türkiye'ye katkı sağlayacak.

Daha etkili

İlk sonuçlara göre Turkovac'ın koruması Türkiye'de uygulanan diğer inaktif aşı Sinovac'tan daha yüksek çıktı. Ayrıca aşının mutasyonlar üzerindeki etkinliği ile ilgili de özel çalışma yapılıyor.

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Yorumlar

Ömer FD

Duvara Faz 3 Çalışması yazınca öyle hemen Faz 3 olmuyor işte! Hızlandırılmış tren gibi olacak sonumuz. Ama bilim bir put haline geldi, En az 6 yıl lazımdı aşı üretimi için ama işlerine gelmedi, karınları acıktı, yiyiverdiler putun bir tarafından.
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Mustafa ege

Bir ayda 9 milyon ve yılda 108 milyon üretim kapasitesi ile ihracat çok da mümkün değil. 54 milyon insana çift doz yapılabilir. Hatırlatma dozu da gerekecek. 36 milyon kişiye yeter.
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