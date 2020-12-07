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Korona Virüs Yerli korona aşısı nerede üretiliyor?
Korona Virüs

Yerli korona aşısı nerede üretiliyor?

Yerli korona aşısını kim yapıyor? Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Sağlık Bakanı Fahrettin Koca her defasında yerli korona aşısının nisan ayında uygulamaya başlayacağını açıklıyor. Peki yerli korona aşısı nerede üretiliyor? Yerli koronavirüs aşısını kim üretiyor? İşte yerli korona aşısında son durum.

Yeniakit Publisher
2020-12-07 20:18:00 - 2020-12-07 20:18:55
Yerli korona aşısı nerede üretiliyor?

Türkiye, Çin’in geliştirdiği inaktif aşıdan nisan ayına kadar 50 milyon doz aşı sipariş etti. Koronavirüs aşısına 11 Aralık’tan sonra vurulmaya başlanılacak. Hem Çin’in hem de Alman-ABD ortaklaşa geliştirelen aşısında da son gelişmeler yakından takip edilirken Yerli korona aşısında son dakika gelişmeleri yaşanmaya devam ediyor. Faz 1 kapsamındaki ilk doz uygulaması 44 gönüllüye kasım ayı başında yapıldı. Önemli bir yan etkiye rastlanmayan ilk doz uygulamadan sonra ikinci doz uygulama da 26 Kasım'dan bu yana gönüllülere uygulanıyor.

Yerli korona aşısı nerede üretiliyor?

Yerli corona virüs aşısında kritik tarih! Kayseri'de Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) geliştirilen korona aşısında Faz 1 çalışmalarında sona gelindi. Yerli aşının Faz 2 çalışmalarına 15 Aralık tarihinde başlanacak. 

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