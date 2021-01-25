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Teknoloji Yerli cep telefonu üreticilerine ithalat kolaylığı
Teknoloji

Yerli cep telefonu üreticilerine ithalat kolaylığı

Yatırım teşvik belgesi kapsamında üretime tabi tutulmak üzere cep telefonu aksam ve parçalarının demonte halde ithalatı gözetim uygulamasından muaf tutuldu.

Yeniakit Publisher
2021-01-25 19:47:00 -
Yerli cep telefonu üreticilerine ithalat kolaylığı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan İthalatta Gözetim Uygulamasına İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, yatırım teşvik belgesi kapsamında cep telefonu üretimine tabi tutulmak üzere aksam ve parçaların demonte halde, 31 Ağustos’a kadar gerçekleştirilecek ithalatı, 200 dolarlık birim gümrük kıymeti uygulamasından muaf tutuldu.

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