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Yerli cep telefonlarına ilgi yoğunlaştı

Hepsiburada Ticari Grup Başkanı Mutlu Erturan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yerli cep telefonu kullanımını işaret etmesine ilişkin, "Platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
Yerli cep telefonlarına ilgi yoğunlaştı

Hepsiburada olarak 30’un üzerindeki kategoride yaklaşık 14 milyon ürün çeşidini müşterileriyle buluşturduklarını aktaran Erturan, son dönemde yerli işletmelerin Hepsiburada platformu içindeki aktivitesini artırdığını kaydetti.

Erturan, "Modadan hızlı tüketime, mobilyadan elektroniğe uzanan kategori çeşitliliğimiz sayesinde platformumuzdaki yerel ürün miktarımızın Türkiye’deki perakendeye kıyasla ortalamanın üzerindeki seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Buna paralel olarak platformumuzda sanal mağaza açan yerel işletmelerin ağırlığının, ithalat yapan tedarikçilere göre daha fazla olduğunu ve yerel işletmelerin sunduğu ürünlerin ağırlığının düzenli olarak artış gösterdiğini gözlemliyoruz." bilgilerini verdi.

E-ticaretin Türk lirası bazında ticaret hacmini artırıcı etkisine dikkati çeken Erturan, "Yerli ve milli ürünlerimizin pazar payının artmasına yönelik özel çalışmalar da yapıyoruz. Bu çalışmalar sayesinde Türk üreticilerinin ve girişimcilerin işlerini e-ticarete taşımaları ve büyümeleri gerçekleşiyor, yerel ekonomiler daha hızlı güçleniyor ve pazar özellikle Türk lirası bazında büyüyor. Hepsiburada olarak düşük marj uygulayarak, sene içinde yerli cep telefonlarında piyasaya göre rekabetçi fiyatlar sunuyor ve müşterilerimizi milli ürün kullanmaya teşvik ediyoruz." ifadelerini kullandı.

YERLİ ÜRÜN SATIŞLARINA OLUMLU YANSIMA

Erturan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmasında, yerli cep telefonu kullanımını işaret etmesine ilişkin şunları söyledi:

"Henüz satışlardaki etki ve yönelim ile ilgili net bir bilgi vermek için çok erken. Ancak platformumuzda yerli cep telefonu aramalarında son 3 günde yüzde 121 artış olduğunu gözlemledik. Bu gelişmenin ilerleyen günlerde satışlardaki etkisini göreceğiz. Hükümetimizin yerli üretim ve tüketim ile ilgili çağrıları doğrultusunda, biz de pazarın önemli oyuncularından biri olarak gerekli aksiyonları almaya odaklanıyoruz.

Hepsiburada olarak amacımız her zaman kaliteli ürünleri uygun fiyatlarla müşterilerimizle buluşturmak ve onlara en iyi alışveriş deneyimini yaşatarak hayatlarını kolaylaştırmak. Amacımız Türkiye’nin dijital dönüşümüne hizmet ederken bir anlamda perakendenin kaldıracı olmaya devam etmek. Bu kapsamda, hükümetimizin açıkladığı genel ekonomi programı ve söylemler çerçevesinde cari açığı önleyecek, ithal ürün tüketimini frenleyen politikaları biz de benimsiyor ve odaklanıyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde bunların yerli ürün satışlarına olumlu olarak yansımasını bekliyoruz."

REKABETÇİ FİYATLARLA SUNULUYOR

"Platformumuzda yerli cep telefonlarından Vestel, Casper ve General Mobile ürünlerini müşterilerimizle buluşturuyoruz. Bu ürünlerin, ithal benzerlerine göre ciddi fiyat avantajı söz konusu." ifadelerini kullanan Erturan, sözlerini şöyle tamamladı:

"Yerli cep telefonlarında görülen avantajların yanı sıra, yıl içinde yaptığımız sürekli indirim ve kampanyalarla da akıllı telefon almak isteyen müşterilerimize yerli telefonları rekabetçi fiyatlarla sunuyoruz. Şu anda platformumuzda yapılan yerli telefon aramalarındaki gözle görülür artış, önümüzdeki dönemde talebin nasıl şekilleneceği konusunda bize sinyaller veriyor. Türkiye’nin lider e-ticaret platformu Hepsiburada olarak, yerli ve milli ürünlerin kullanılmasına yönelik desteğimizi vermeye devam edeceğiz."  

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2018 Cumartesi 11:40
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  4. yerli cep telefonu

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