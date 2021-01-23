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Sağlık Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman uygulanır?
Sağlık

Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Yerli aşı bulundu mu? Koronavirüs saygının sona ermesi için toplumların büyük kısmının aşılanması gerekiyor. Bu sebeple yerli aşı son derece önemli. Vatandaşlar yerli aşıda gelinen son durumu, yerli aşının ne zaman uygulanacağını araştırmaya başladı. Peki, yerli aşı kime ne zaman yapılacak? Yerli aşı bulundu mu?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 12:30:00 -
Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Yerli aşı ne zaman yapılacak? Koronavirüs salgınının sona ermesi için toplumların yüzde 60-70’inin aşılanması gerekiyor. Bu noktada aşı tedariki son derece önemli. Ülkemizde şimdiye kadar Çin’den 3 milyon doz CoronaVac aşısı getirildi. Önümüzdeki günlerde 10 milyon doz aşının getirilmesi planlanıyor. Ancak bu rakamlar 82 milyonun aşılanması için yeterli değil. Bu noktada yerli aşı büyük bir öneme sahip. Ülkemizde 16 ayrı aşı çalışması sürüyor. Erciyes Üniversitesi’nin üzerinde çalıştığı aşının faz 2 çalışmalarına başlaması bekleniyor. Peki, yerli aşı ne zaman uygulanır?

Yerli aşı son durum | Yerli aşı ne zaman uygulanır?

Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Pınar Okyay yaptığı açıklamada yerli aşının önemine değindi. Okyay, “Biontech aşısının 1 milyon dozunun şubatta, 4 milyon dozunun da sonraki birkaç ayda geleceğinin belirtilmesi önemli. Acil kullanım onayı alan aşılara ulaşmamız ve hızlıca vatandaşlara ulaştırılması sürecin en önemli belirleyicilerinden olacak. Dünyada, nüfuslarının 4-6 katı aşı anlaşması yapmış ülkeler var. Kendi ülkesinde aşı üreten ve en baştan bu üretimi devlet tarafından desteklenen örneğin ABD'de Moderna aşısı var. Bu da bizi kendi aşımızın önemine bir kez daha getiriyor. Başta Kayseri grubu olmak üzere yürütülen çalışmalar bize çok ümit veriyor. Ama önemli olan Sağlık Bakanlığı tarafından onay alan her aşının en erken dönemde insanlara ulaştırılabilmesi, toplumsal bağışıklık hedefinin sağlanmasıdır” dedi.

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