Bulantı, kusma ve şeker yüksekliğiyle hastanelik oldu! Bakın hastalığı ne çıktı

Şiddetli karın ağrısı olmadan seyreden mide delinmesiyle ilk kez karşılaştı Diyabetik nöropatinin özellikle diyabetik ayak hastalarında görülen sonuçlarına değinen Bilici, sinir hasarı nedeniyle hastaların ayaklarındaki yaraları ve yaralanmaları fark edemeyebildiğini belirtti. Diyabetin sindirim sistemi üzerindeki etkilerine de değinen Bilici, mide ve bağırsak hareketlerinde yavaşlama, gastroparezi, ishal ve kabızlık gibi sorunların görülebildiğini aktardı. İleri yaştaki hastalarda ciddi karın içi hastalıkların her zaman tipik belirtilerle ortaya çıkmayabileceğine de dikkat çeken Bilici, "Kan şekerinin uzun süre kontrolsüz seyretmesi bu tür sorunlara yol açabiliyor. Ancak mide delinmesiyle sonuçlanan böyle bir tabloyla kendi kliniğimizde ilk kez karşılaştım. Bu, sık görülen bir durum değil. Hastaya aynı gün müdahale edilmeseydi tansiyonu düşebilir, genel durumu bozulabilir ve hayati tehlike oluşabilirdi. Hatta yoğun bakım ihtiyacı doğabilirdi" ifadelerini kullandı. Mide içeriği karın boşluğuna yayıldı Biruni Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Ramazan Acıroğlu, hastanın iç hastalıkları bölümünden mide delinmesi ön tanısıyla kendilerine danışıldığını ve tomografi görüntülerinde delinmenin tespit edildiğini söyledi. Mide delinmesinin karın içi enfeksiyon ve hayati komplikasyonlara neden olabilen, acil cerrahi müdahale gerektiren ciddi bir durum olduğunu belirten Acıroğlu, hastayı aynı gün ameliyata aldıklarını ifade etti. Ameliyat sırasında mide içeriğinin karın boşluğuna yayıldığını ve karaciğerin bir bölümünün de bu durumdan etkilendiğini gördüklerini belirten Acıroğlu, operasyon sırasında karşılaştıkları tabloyu şöyle anlattı: "Mide içeriğinin karın içerisine yayıldığını ve karaciğerin bir bölümünün de bu durumdan etkilendiğini gördük. Karın içerisinde birikmiş olan sıvıların tamamını temizledik ve midedeki delinmiş bölgeyi onardık. Ameliyatın ardından hastamız yaklaşık bir hafta yoğun bakımda takip edildi."