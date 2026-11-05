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Ekonomi
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5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

Döviz piyasasında dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki hareketi sürüyor. Dolar 49,85 TL, Euro ise 55,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte 5 Kasım Perşembe günü döviz piyasasında öne çıkan rakamlar... Döviz kurlarındaki değişim yeni işlem gününde de yakından izleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki değerini etkilerken yatırımcılar güncel fiyatlara odaklanıyor. Son paylaşılan verilere göre doların satış fiyatı 49,85 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 55,40 TL seviyesinde bulunuyor.

#1
Foto - 5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

Dolar kaç TL? Dolar/TL kuru 49,85 TL seviyesinde işlem görüyor. Son verilere göre doların alış fiyatı 49,8300 TL, satış fiyatı ise 49,8500 TL olarak kaydedildi. Dolar kurundaki değişim, hem yurt içindeki ekonomik gelişmeler hem de uluslararası piyasalardaki hareketler doğrultusunda takip ediliyor.

#2
Foto - 5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

Euro ne kadar oldu? Euro/TL kuru 55,40 TL seviyelerinde bulunuyor. Avrupa ekonomisindeki gelişmeler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, Euro'nun Türk lirası karşısındaki değerinde etkili oluyor.

#3
Foto - 5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

5 Kasım güncel döviz kurları Son paylaşılan piyasa verilerine göre dolar ve Euro'nun alış-satış fiyatları şöyle: Dolar 49,8300 TL Euro 55,4000 TL

#4
Foto - 5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

Not: Rakamlar önceki işlem gününde paylaşılan verilerdir, 5 Kasım güncel piyasa fiyatları olarak teyit edilmemiştir. Döviz kurları gün içerisinde değişiklik gösterebilir.

#5
Foto - 5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!

Döviz fiyatlarını neler etkiliyor? Dolar ve Euro kurlarındaki hareketlilikte merkez bankalarının faiz kararları, küresel ekonomik gelişmeler ve piyasalardaki arz-talep dengesi belirleyici oluyor. Yatırımcılar ve döviz işlemi yapacak vatandaşlar, yeni işlem gününde kur değişimlerini takip etmeyi sürdürüyor.

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