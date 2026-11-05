5 Kasım dolar ve Euro fiyatları!
Döviz piyasasında dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki hareketi sürüyor. Dolar 49,85 TL, Euro ise 55,40 TL seviyelerinde işlem görüyor. İşte 5 Kasım Perşembe günü döviz piyasasında öne çıkan rakamlar... Döviz kurlarındaki değişim yeni işlem gününde de yakından izleniyor. Küresel piyasalardaki gelişmeler ve ekonomik veriler, dolar ve Euro'nun Türk lirası karşısındaki değerini etkilerken yatırımcılar güncel fiyatlara odaklanıyor. Son paylaşılan verilere göre doların satış fiyatı 49,85 TL, Euro'nun satış fiyatı ise 55,40 TL seviyesinde bulunuyor.