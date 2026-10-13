Cübbeli Ahmet Hoca Nuh'un Gemisi'nin nerede olduğunu açıkladı: Orada ararlarsa ebediyen bulamazlar
Cübbeli Ahmet Hoca, Ağrı Dağı'nda aranan Nuh'un Gemisi'nin orada olmadığını savundu. Ahmet Hoca geminin nerede olduğunu açıkladı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cübbeli Ahmet Hoca, Ağrı Dağı'nda aranan Nuh'un Gemisi'nin orada olmadığını savundu. Ahmet Hoca geminin nerede olduğunu açıkladı.
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesindeki Durupınar Formasyonu’nda Nuh’un Gemisi’ne ilişkin yürütülen araştırmalar gündemdeki yerini korurken, kamuoyunda “Cübbeli Ahmet Hoca” olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü’den konuya ilişkin açıklamaları tekrardan gündem oldu.
Ünlü, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’nda bulunduğu görüşüne karşı çıkarak, geminin Cudi Dağı’na ulaştığını ileri sürdü.
Ahmet Mahmut Ünlü açıklamasında şu ifadeleri kullanmıştı: “Nuh'un gemisini Ağrı Dağı'nda arıyorlar. Ebediyen bulamazlar. Çünkü Ağrı değil. Nereye indi gemi? Cudi Dağı'na. Cudi nerede, Cizre'de. Geminin kalıntıları bile orada var.”
Ünlü, Nuh’un Gemisi’nin Ağrı Dağı’na indiği yönündeki yaygın görüşe katılmayarak, geminin Cudi Dağı’na indiğini savundu.
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