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Yerel yönetimler için "Millet Bahçeleri Rehberi" hazırlandı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum: - "Üniversitelerden akademisyenlerimiz ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığımız rehberimizde, millet bahçelerinin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterlerini ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonları detaylandırdık"

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:13:03 -
Yerel yönetimler için "Millet Bahçeleri Rehberi" hazırlandı

ANKARA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, millet bahçelerinin planlanmasından, tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını "Millet Bahçeleri Rehberi"nde topladıklarını ve yerel yönetimlerin hizmetine sunduklarını bildirdi.

Bakan Kurum, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde başlattıkları millet bahçesi çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Millet bahçelerinin planlanmasından, tasarım ve uygulamasına kadar tüm aşamalarını "Millet Bahçeleri Rehberi"nde topladıklarını ve yerel yönetimlerin hizmetine sunduklarını aktaran Kurum, şunları kaydetti:

"Yürüyüş ve bisiklet yollarıyla, sosyal ve spor alanlarıyla yeşilin her tonuna ev sahipliği yapacak millet bahçelerimizin, belli ilke ve standartlar doğrultusunda tasarlanması ve doğru planlanması şehirlerimizin kimliği açısından son derece önemli. Üniversitelerden akademisyenlerimiz ve alanında uzman isimlerin katkılarıyla hazırladığımız rehberimizde, millet bahçelerinin temel özelliklerini, planlama, projelendirme ve uygulamaya ilişkin tasarım kriterlerini ve bahçe içerisinde yer alacak bütün fonksiyonları detaylandırdık. Pandemi sürecini atlattıktan sonra Millet Bahçelerimizin açılışlarını Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle hep birlikte gerçekleştireceğiz."

Genci ve yaşlısıyla, 7'den 70'e bütün vatandaşların Millet Bahçelerinde tabiatla buluşarak keyifli, mutlu ve huzurlu vakit geçireceğini bildiren Bakan Kurum, rehbere "‪https://webdosya.csb.gov.tr/db/mpgm/editordosya/milletbahcesirehber.pdf‬" adresinden ulaşılabileceğini belirtti.

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