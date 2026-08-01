Komünistlerin yeni transferi! Fırıldak Cemal’den delikanlılık dersleri

Birkaç yıl içinde MHP’den Demokrat Parti’ye (DP), oradan CHP’ye, son olarak da Yeni Parti’ye (YP) geçen İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt, AK Parti’ye geçeceği konuşulan CHP’li belediye başkanlarına tepki gösterdi.

AK Parti’ye geçecekleri belirtilen CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi’ye sosyal medyadan eleştiride bulunan Enginyurt, YP yerine AK Parti’ye geçeceği söylenen belediye başkanlarına yolsuzluk ve hırsızlıktan tutuklu yargılanan İzmit Belediye Başkanı Fatma Hürriyet Kaplan’ı örnek gösterdi.

FATMA HÜRRİYET KAPLAN “DELİKANLI”YMIŞ!

Enginyurt; “CHP’li Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl, Çekmeköy Belediye Başkanı Orhan Çerkez ve Şile Belediye Başkanvekili Sacit Terzi, AK Parti’ye katılacakmış. Zindanda yatarım yine de AKP’ye geçmem diyen, Fatma Hürriyet Kaplan’a selam olsun. Delikanlılık cinsiyette değil yürektedir” diyerek kendince istikamet çizmeye kalktı.