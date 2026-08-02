  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Davutoğlu'nu öven Arınç, alttan alta Erdoğan'a sataştı Bu toprakların kafirleri iş başında Vandallar tarihi mezar taşlarını parçaladı Trabzonspor 59 yaşında! Kuruluş yıl dönümü coşkuyla kutlandı O plan çöktü ve... Her şeyi deneyecekler: Akıl almaz bir hamle daha! Okan Buruk ne yapacak? Kapısını çaldı bile: Bakın kim O isim: Devreye girdiler: Teklif yapıldı bile... Hangi magnezyum daha etkili? Magnezyum eksikliğinde en sık görülen belirtileri neler? Afgan mültecilerin ölümü dünya gündeminde! Fotoğraflar korkunç Aralarındaki kavga bitmiyo: İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlıses'ten imalı paylaşım! Uzun yaşamın gizli sırrı tahıl: Beslenme uyarısı, büyük tehlike! Mutlaka uzak dur paylaşımı
Kadın - Aile
6
Yeniakit Publisher
Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte et kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda bakteri ve virüslerin çoğalma hızı önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar, yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekerken, özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha özenli davranması gerektiğini belirtiyor.

#1
Foto - Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda bakteri ve virüslerin çoğalma hızı önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar, yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekerken, özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha özenli davranması gerektiğini belirtiyor.

#2
Foto - Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Enfeksiyon Hastalıkları Kliniği Uzmanı Prof. Dr. Adalet Altunsoy, yaz aylarında artan sıcaklıkların bağırsak enfeksiyonları ve gıda kaynaklı zehirlenmelerin görülme sıklığını artırdığına dikkat çekti. Altunsoy, bu hastalıkların özellikle sıvı ve elektrolit kaybına yol açarak ciddi sağlık sorunlarına neden olabileceğini belirtti. Yüksek sıcaklıkların bakteri, virüs ve parazitlerin üremesi için uygun ortam oluşturduğunu ifade eden Altunsoy, yaz döneminde gıda güvenliğine her zamankinden daha fazla önem verilmesi gerektiğini söyledi.

#3
Foto - Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Açık ortamda bekletilen yiyeceklerin kısa süre içinde zararlı mikroorganizmalarla dolabileceğini belirten uzman isim, pişirilmiş gıdaların bile birkaç saat içerisinde tüketim açısından riskli hale gelebileceğini vurguladı. Bağırsak enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yollarından birinin doğru gıda muhafazası olduğunu dile getiren Altunsoy, soğuk zincirin bozulduğu, uygun sıcaklıklarda saklanmayan, yeterince pişirilmeyen veya uzun süre dış ortamda bırakılan yiyeceklerin enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Gıdaların hazırlanması ve saklanması sırasında hijyen kurallarına uyulmasının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. İshal ve kusma ciddi sonuçlar doğurabilir İshal ve kusma nedeniyle yalnızca su değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve bikarbonat gibi hayati öneme sahip elektrolitlerin de kaybedildiğini belirten Altunsoy, bu durumun özellikle çocuklar, yaşlı bireyler ile böbrek, diyabet veya kalp hastalığı bulunan kişilerde daha ağır tablolara yol açabileceğini söyledi.

#4
Foto - Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte et kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor.Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda bakteri ve virüslerin çoğalma hızı önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar, yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekerken, özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha özenli davranması gerektiğini belirtiyor.

#5
Foto - Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Uzun süren ateş, kanlı ishal, şiddetli kusma, gözlerde çökme, ağız ve dil kuruluğu, belirgin halsizlik ya da bilinç değişikliği gibi belirtilerin ihmal edilmemesi gerektiğini vurgulayan Altunsoy, bu tür şikâyetlerin görülmesi halinde vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmasının hayati önem taşıdığını ifade etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kiralık sosyal konut açıklaması: Eylül ayında başlıyoruz

Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti İstanbul İl Danışma Meclisi Programı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğ..
Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler
Gündem

Sen neymiş be Erdal! Müteahhitten olay sözler: Benden 4 milyon lira rüşvet istediler

Etimesgut Belediyesi’ne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı’na müşteki sıfatıyla ifade veren müteahh..
Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi
Gündem

Türkiye’yi ayağa kaldıran vahşet! Çocuğu darp eden cani kodese gönderildi

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Akdeniz İlçesinde bir çocuğun darp edilmesi hadisesine ilişkin başlatılan soruşturmada “kasten öld..
Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama
Gündem

Suikast timindeki hain yakalanmıştı! AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten flaş açıklama

15 Temmuz'da suikast timindeki FETÖ mensubunun yakalanmasına ilişkin açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Bu vatan haini terörist şe..
Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler!
Dünya

Ruslardan korktular, rotayı Türkiye'ye çevirdiler!

Rusya kaynaklı güvenlik endişeleri nedeniyle savunma kapasitesini artırmak isteyen Moldova, askeri iş birliğini geliştirmek amacıyla Türkiye..
3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!
Siyaset

3 CHP'li belediye başkanı AK Parti'ye geçiyor!

İstanbul siyasetinde dikkat çeken bir iddia gündeme geldi. CHP'li 3 belediye yöneticisinin AK Parti'ye katılacağı, rozetlerinin ise Cumhurba..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23