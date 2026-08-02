Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor
Yaz mevsiminin gelmesiyle birlikte et kullanımında belirgin bir artış yaşanıyor. Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte uygun koşullarda muhafaza edilmeyen gıdalarda bakteri ve virüslerin çoğalma hızı önemli ölçüde artıyor. Uzmanlar, yaz aylarında besin zehirlenmeleri ve bağırsak enfeksiyonlarında artış yaşanabileceğine dikkat çekerken, özellikle çocuklar, ileri yaştaki bireyler ve kronik rahatsızlığı bulunan kişilerin daha özenli davranması gerektiğini belirtiyor.