Sakın aşmayın, vücudunuzu zehirliyor! Yiyen varsa çöpe atsın paylaşımı: Çocukları hasta ediyor

Açık ortamda bekletilen yiyeceklerin kısa süre içinde zararlı mikroorganizmalarla dolabileceğini belirten uzman isim, pişirilmiş gıdaların bile birkaç saat içerisinde tüketim açısından riskli hale gelebileceğini vurguladı. Bağırsak enfeksiyonlarından korunmanın en etkili yollarından birinin doğru gıda muhafazası olduğunu dile getiren Altunsoy, soğuk zincirin bozulduğu, uygun sıcaklıklarda saklanmayan, yeterince pişirilmeyen veya uzun süre dış ortamda bırakılan yiyeceklerin enfeksiyon riskini önemli ölçüde artırdığını ifade etti. Gıdaların hazırlanması ve saklanması sırasında hijyen kurallarına uyulmasının da büyük önem taşıdığını sözlerine ekledi. İshal ve kusma ciddi sonuçlar doğurabilir İshal ve kusma nedeniyle yalnızca su değil, aynı zamanda sodyum, potasyum ve bikarbonat gibi hayati öneme sahip elektrolitlerin de kaybedildiğini belirten Altunsoy, bu durumun özellikle çocuklar, yaşlı bireyler ile böbrek, diyabet veya kalp hastalığı bulunan kişilerde daha ağır tablolara yol açabileceğini söyledi.