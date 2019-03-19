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Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku

MHP'den istifa ederek İYİ Parti'ye geçen Burhanettin Kocamaz'ın başkanlığını yürüttüğü Mersin Büyükşehir Belediyesine 188 milyon TL'lik borç için icra yolu ile haciz işlemi başlatıldı.

19 Mart 2019 Salı 15:01
Yerel seçim öncesi büyükşehir belediyesine haciz şoku

Mersin Büyükşehir Belediyesine 188 milyon TL'lik borç için icra yolu ile haciz işlemi başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine iş yapan taşeron ve yüklenici firmaların, yaptıkları işlerin parasını gününde alamayınca, hak edişleri ve faturalarının gereği olan miktarı icra yolu ile tahsil etmeye çalıştığı ortaya çıktı.

7 gün içinde ödenmesini istediler

Sözcü'de yer alan habere göre, Mersin 3.İcra Müdürlüğü'nün, kendisine sunulan fatura ve diğer belgeleri inceledikten sonra 14.3.2019 günü işlem başlatarak, belediyeye ödeme emri gönderdiği belirlendi. Söz konusu resmi işlem ile birlikte idare yasal olarak uyarılarak, 7 gün içinde ödeme yapılmaz ise haciz işlemi başlatılacağı bildirildi.

Aday olamamıştı

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, İYİ Parti Mersin Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklanmış ancak adaylık başvurusunun evrak tesliminin saat 17.00'den sonra yapıldığı gerekçesiyle adaylığı İl Seçim Kurulu tarafından reddedilmişti.

Daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusunda bulunan Kocamaz'ın bu talebi de YSK tarafından reddedilmişti. Bunun üzerine İYİ Parti'nin desteklediği, eski bakanAyfer Yılmaz Demokrat Parti'den aday olarak açıklanmıştı.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 15:01
  1. Mersin
  2. Burhanettin Kocamaz
  3. Mersin Büyükşehir Belediyesi
  4. İYİ Parti
  5. Demokrat Parti
  6. Ayfer Yılmaz

YORUM YAZ

  • AbdullahAbdullah1 sa önce
    İYİ partiye geçmenin cezasını ödetiyorlar adama. AKPye geçseydi borç ödemek zorunda kalmazdı.

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