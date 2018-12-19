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Yerde uyumak için 4 iyi neden

Yerde sert zeminde uyumanın faydaları nelerdir? İşte yerde uyumanın yararları…

19 Aralık 2018 Çarşamba 23:54
Yerde uyumak için 4 iyi neden

SIRT AĞRISINI AZALTIR

Yerde uyumak omurga için iyi olabilir. Omurganız kendi doğal duruşuna yeniden uyum sağlama şansına sahip olur. Ama yerde uyku pozisyonunuz konusunda dikkatli olun, sırt üstü uyumak en iyisidir. Yan yatmak, kalçada ağrılara neden olabilir.

Ayrıca, dizlerinizin veya baldırlarınızın altına bir yastık yerleştirdiğinizden emin olun. Bu, sırtınızda daha doğal bir eğri oluşturmaya yardımcı olur.

DURUŞ GELİŞTİRMEYE YARDIMCI OLUR

Yerde uyumak kişinin duruşunu iyileştirebilir. Sırtınızı, boynunuzu ve kafanızı doğru hizalamaya zorlar. Ve ağrıyı hafifletmeye yardımcı olduğu için, aynı zamanda daha iyi bir duruşa katkıda bulunur. Çünkü sırt ağrısı, kötü duruşun bir nedenidir.

UYKUSUZLUĞU TEDAVİ EDEBİLİR

Yatağınızda uykusuzluk sorunu yaşıyorsanız, zeminde yatmak uykusuzluk sorunu için bir çözüm olabilir. Başlangıçta bazı rahatsızlıklarınız olabilir, ama vücudunuz bir kez ayarlandığında, fayda sağlamaya başlar.

AŞIRI ISINMAYI ÖNLER

Uyku sırasında vücuttan atılan ısı, yatak malzemesinde sıkışıp kalır. Yatağın yüzeyini ısıtır ve daha sıcak hissetmenizi sağlar. Bu da uyku bozukluklarına neden olabilir. Yerde yattığınız zaman, vücudunuzdan dışarı atılan ısının içeri girebileceği hiçbir malzeme yoktur. Bu da, aşırı ısınmayı önler.

YERDE NASIL RAHAT UYUNABİLİR?

Daha önce hiç yerde uyumadıysanız, ilk defa yattığınızda biraz rahatsız edici olabilir. Bu süreci daha konforlu hale getirebilirsiniz.
Zihinsel olarak hazır olun. İlk birkaç gecenin rahatsız olacağı gerçeğini kabullenin. Vücudunuz yeni yüzeye uyum sağladıktan sonra sorun kalmayacaktır.

DOĞRU YÜZEYİ SEÇİN

Yerde yatmak, doğrudan yerde uyumak anlamına gelmez. Yüzeyin yumuşatılması için yoga matı gibi farklı malzemeler kullanabilirsiniz.

YASTIĞINIZI TEKRAR GÖZDEN GEÇİRİN

Kafanızı biraz yükselten ince bir yastık kullanabilirsiniz. Kalın ya da birden fazla yastık kullanmak boyun ağrısıyla uyanmanıza neden olabilir.

DOĞRU UYKU POZİSYONUNU SEÇİN

Nasıl rahat uyuyabileceğinizi keşfetmek için farklı pozisyonlarda denemeler yapın. Ancak en iyi uyku pozisyonu sırt üstü uyumak olacaktır.

 

 

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 23:54
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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