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Yerel Yer: İstanbul, Esenler... Güpegündüz kimseye aldırmadı! Polis enseledi
Yerel

Yer: İstanbul, Esenler... Güpegündüz kimseye aldırmadı! Polis enseledi

Yeniakit Publisher
2023-09-14 10:54:00 -

Esenler’de bir şahıs sokak ortasında kağıda sarıp güpegündüz uyuşturucu ticareti yaptı.

Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü Mobil Park polisi, önceki gün saat 16.00 sıralarında bir şahsın ağaç altında uyuşturucu madde ticareti yaptığına dair ihbar aldı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, önce şahsı araç içerisinden takibe aldı. Şahsın yanına birkaç kişinin gelip kağıdın içerisinde bir şeyler aldığını ve para verdiğini gören polis ardından harekete geçti.

Paketi alan şahsın peşine takılan Esenler Mobil Park polisi onu durdurup üst aramasını yaptı. Yapılan aramada şahsın pantolon cebindeki pakette bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Daha sonra torbacı şahsın yanına giden polis ekipleri onu da yakalayıp üst aramasını yaptı. Üstünde bir miktar döviz ve Türk lirası ele geçirilen şahsın uyuşturucu maddeleri, taşın altında gizlediği belirlendi. Toplamda 8.61 gram uyuşturucu madde ele geçirilirken, gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Emniyete ifadesi alınan Gürkan K., sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkemece “uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticaretini yapmak” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Uyuşturucuyu satın alan yabancı uyruklu Anwar A. ise “uyuşturucu madde kullanmak” suçundan adli işlem yapılması sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

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