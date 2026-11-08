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Gündem Guatemala'da kanlı suikast! Milletvekilinin aracını kurşun yağmuruna tuttular: 4 ölü
Gündem

Guatemala'da kanlı suikast! Milletvekilinin aracını kurşun yağmuruna tuttular: 4 ölü

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Guatemala'da kanlı suikast! Milletvekilinin aracını kurşun yağmuruna tuttular: 4 ölü

Guatemala'da muhalif milletvekili Julio Cesar Portillo Paz'a silahlı saldırı düzenlendi. Kimliği belirlenemeyen saldırganların hedef aldığı araçta bulunan 35 yaşındaki milletvekili ile kendisine eşlik eden 3 polis memuru hayatını kaybetti. Ülkede güvenlik önlemlerinin artırıldığı bir dönemde gerçekleşen suikastın arkasındaki isimler araştırılıyor.

Orta Amerika ülkesi Guatemala'nın kuzeydoğusundaki Zacapa eyaletinde muhalif milletvekili Julio Cesar Portillo Paz ve beraberindeki güvenlik görevlilerini hedef alan silahlı saldırı meydana geldi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Rio Hondo polis merkezi yakınlarında kimliği henüz tespit edilemeyen silahlı kişiler, milletvekilinin bulunduğu araca ateş açtı.

Saldırıda Portillo Paz ile kendisine eşlik eden 3 Ulusal Sivil Polis (PNC) mensubu yaşamını yitirdi.

AĞIR YARALI OLARAK HASTANEYE KALDIRILDI

Silahlı saldırıda ağır yaralanan 35 yaşındaki milletvekili, Zacapa Bölge Hastanesine kaldırıldı.

Hastane Müdürü Luis Alberto Najera Garcia, Portillo Paz'ın vücudunda çok sayıda kurşun yarası bulunduğunu açıkladı.

Acil ameliyata alınan milletvekili, yüz ve kafatası bölgesindeki ağır yaralanmaları nedeniyle doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

SUİKASTTAN HAFTALAR ÖNCE PARTİ DEĞİŞTİRMİŞTİ

Saldırıda hayatını kaybeden Julio Cesar Portillo Paz'ın siyasi geçmişine ilişkin dikkat çeken bir ayrıntı da ortaya çıktı.

Bir süre bağımsız milletvekili olarak görev yapan Portillo Paz'ın, suikasttan yalnızca birkaç hafta önce sağ eğilimli Ulusal Umut Birliği (UNE) partisine katıldığı belirtildi.

Milletvekilinin siyasi faaliyetleri ile saldırı arasında herhangi bir bağlantı bulunup bulunmadığı ise henüz bilinmiyor.

SALDIRGANLARIN KİMLİĞİ BELİRLENEMEDİ

Guatemalalı yetkililer, milletvekilinin aracını hedef alan silahlı kişilerin kimliklerinin henüz tespit edilemediğini açıkladı.

Saldırının nedeni konusunda da kesin bir bilgiye ulaşılamazken olayın bütün yönleriyle aydınlatılması için geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

ÜLKEDE GÜVENLİK KRİZİ GÜNDEMDE

Milletvekiline yönelik suikast, Guatemala Devlet Başkanı Bernardo Arevalo yönetiminin ülkede artan güvenlik sorunlarına karşı adli ve askerî önlemleri yoğunlaştırdığı bir dönemde gerçekleşti.

Bir milletvekili ile 3 polis memurunun öldürülmesi, ülkedeki güvenlik sorunlarını ve siyasi gerilimi yeniden gündeme taşıdı.

Soruşturma kapsamında saldırının faillerinin ve olası bağlantılarının ortaya çıkarılması bekleniyor.

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