Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında yaşanan düşüş, markaların fiyat politikalarına da yansıdı. Ekim ayında otomobil pazarının yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 daraldığı belirtilirken bazı markalar satışlarını artırmak için liste fiyatları üzerinden indirim uygulamaya başladı. NTV'nin haberine göre; Yükselen otomobil fiyatları ve taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar tüketicilerin satın alma kararlarını etkilerken Kasım 2026 itibarıyla sıfır otomobillerin güncel fiyatları da merak konusu oldu.