Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar
Türkiye'de taşıt kredilerine erişim zorlukları ve otomobil pazarındaki belirgin daralma sonrası araba üreticileri Kasım 2026 dev kampanyalarını arka arkaya patlattı. Pazarda yaşanan satış düşüşleri nedeniyle markalar liste fiyatları üzerinden ciddi indirimlere giderken 1 milyon 328 bin TL'den başlayan fiyatlarla sıfır araç sahibi olmak mümkün hale geldi. Yayınlanan kasım ayı güncel listelerinde Dacia Logan ve Kia Picanto en uygun fiyatlı modeller olarak öne çıkarken dev markaların rekabeti sürücülerin yüzünü güldürdü.