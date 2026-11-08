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Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

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Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

Türkiye'de taşıt kredilerine erişim zorlukları ve otomobil pazarındaki belirgin daralma sonrası araba üreticileri Kasım 2026 dev kampanyalarını arka arkaya patlattı. Pazarda yaşanan satış düşüşleri nedeniyle markalar liste fiyatları üzerinden ciddi indirimlere giderken 1 milyon 328 bin TL'den başlayan fiyatlarla sıfır araç sahibi olmak mümkün hale geldi. Yayınlanan kasım ayı güncel listelerinde Dacia Logan ve Kia Picanto en uygun fiyatlı modeller olarak öne çıkarken dev markaların rekabeti sürücülerin yüzünü güldürdü.

#1
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

Türkiye'de sıfır otomobil satışlarında yaşanan düşüş, markaların fiyat politikalarına da yansıdı. Ekim ayında otomobil pazarının yüzde 28,40, yılbaşından bu yana ise yüzde 15,33 daraldığı belirtilirken bazı markalar satışlarını artırmak için liste fiyatları üzerinden indirim uygulamaya başladı. NTV'nin haberine göre; Yükselen otomobil fiyatları ve taşıt kredilerine erişimde yaşanan zorluklar tüketicilerin satın alma kararlarını etkilerken Kasım 2026 itibarıyla sıfır otomobillerin güncel fiyatları da merak konusu oldu.

#2
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

İşte Türkiye'de satışa sunulan sıfır otomobillerin Kasım 2026 fiyatları... 27. BYD SEAL 390 kW AWD Excellence - 3.772.000 TL 26. Fiat Egea Sedan Easy 1.6 MultiJet 130 HP GSR Manuel - 1.499.900 TL 25. Lexus LBX - 3.220.000 TL

#3
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

24. Cupra Leon 1.5 eTSI ACT 150 PS DSG Impulse Benzinli/Hafif Hibrit - 2.755.100 TL 23. Kia Picanto 1.0L 67 PS AMT - 1.460.000 TL 22. Dacia Logan Essential TCe 100 - 1.328.000 TL 21. Honda Crosstar 1.5L Hibrit Otomatik - 2.665.000 TL

#4
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

20. SEAT Ibiza 1.0 TSI 116 PS DSG Style Plus - 1.985.100 TL 19. Citroën ë-C3 83 kW Elektrikli Motor - 1.605.000 TL 18. Skoda Fabia Premium 1.0 TSI 115 PS DSG - 1.772.700 TL 17. Opel Corsa 1.2 100 HP Benzin MT6 - 1.460.000 TL 16. MG ZS Hybrid+ Luxury Cam Tavanlı - 2.385.000 TL

#5
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

15. Renault Clio Evolution Plus TCe EDC 115 HP - 1.830.000 TL 14. Nissan Juke 1.0 DIG-T 115 PS DCT Tekna Plus - 1.999.000 TL 13. SsangYong Korando - 2.375.000 TL 12. Mercedes-Benz A200 AMG - 3.420.500 TL

#6
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

11. Hyundai i20 1.0 T-GDI 90 PS MT Jump - 1.575.000 TL 10. Suzuki Swift 1.2 MHEV CVT Life (Tek Renk) - 2.079.000 TL 9. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil - 1.909.048 TL 8. Peugeot E-208 GT 100 kW - 2.080.000 TL 7. Audi A3 Sportback TFSI 110 kW Advanced S tronic - 3.614.716 TL

#7
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

6. Volkswagen Taigo 1.0 TSI 95 PS Manuel - 2.292.100 TL 5. BMW 120 Sport Line Mild Hybrid Benzin - 4.079.500 TL 4. Subaru Crosstrek e-BOXER - 3.919.900 TL

#8
Foto - Otomobil pazarında fiyatlar tepetaklak: İşte en ucuz sıfır arabalar

3. Toyota Corolla 1.5 Vision Plus Multidrive S - 1.965.000 TL 2. Alfa Romeo Junior Elettrica - 2.474.300 TL 1. Ford Puma Titanium SUV 1.0L EcoBoost 125 PS 7 İleri Otomatik Benzin/Hibrit - 2.171.100 TL

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