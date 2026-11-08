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Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Fransa'da hayat pahalılığı ve eğitim politikalarını protestolar devam ediyor. Başkent Paris olmak üzere ülke genelinde 146 bin kişi sokaklara çıktı.

#1
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, büyük ölçüde barışçıl gerçekleşen protestolarda ülke genelinde yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

#2
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Fransa’da artan yaşam maliyetleri ve eğitim politikalarına karşı gerçekleştirilen protestolar sürerken, başkent Paris dahil olmak üzere ülkenin çeşitli bölgelerinde yüzbinlerce kişi sokaklara çıktı.

#3
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

İşçi sendikaları ve öğrenci gruplarının katıldığı protestolar kapsamında başkent Paris’te yaklaşık 75 bin kişi yürüyüş düzenledi.

#4
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Organizatör gruplar protestolara katılanların sayısının yaklaşık 250 bine ulaştığını öne sürerken, Fransa İçişleri Bakanlığı akşam saatlerinde yaptığı açıklamada ülke genelindeki katılım sayısını yaklaşık 146 bin olarak açıkladı.

#5
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Paris’teki protestolar şehir içi toplu taşımayı da olumsuz etkiledi. Kentteki metro hattında birçok sefer iptal edilerek, istasyonlar kapatıldı.

#6
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

Protestoların büyük ölçüde sakin geçtiğini ve alınan güvenlik önlemleri ile kontrol altında gerçekleştirildiğini belirten yetkililer, yerel saatle 19.00’a kadar yaklaşık 360 kişinin gözaltına alındığını ve şehir merkezlerinde 40 bin kişinin güvenlik kontrolünden geçtiğini açıkladı.

#7
Foto - Hayat pahalılığına isyan ettiler: On binlerce kişi sokaklara çıktı!

İçişleri Bakanı Laurent Nunez, protestolar için alınan güvenlik önlemleri kapsamında yaklaşık 70 bin polis memuru ve jandarma ile 25 zırhlı araç ve 15 TOMA’nın görevlendirildiğini bildirdi.

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