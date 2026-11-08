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Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! "Fon"a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek

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Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! “Fon”a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek

Fon soruşturmasında yürütülen incelemeler yeni bir ismi daha gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından, Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun mali varlıklarına yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmasını istedi. Talep kapsamında sermaye piyasası araçlarından taşınmazlara, gemi ve hava aracı kayıtlarına kadar farklı alanlarda inceleme yapılması gündeme geldi.

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Foto - Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! "Fon"a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü fon soruşturmasında Neslihan Mumcu hakkında yeni bir gelişme yaşandı. Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) Kurul Üyesi Batuhan Mumcu’nun eşi olan Lydia Holding ortağı Neslihan Mumcu için mali tedbir ve inceleme talebinde bulunuldu.

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Foto - Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! "Fon"a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek

Gazeteci Bahadır Özgür’ün duyurduğu gelişmeye göre savcılık, fon soruşturması kapsamında Neslihan Mumcu’nun sermaye piyasası araçlarının dondurulmasını talep etti. Ayrıca Mumcu’nun mal varlığı işlemlerinin kontrol edilmesi ve mal varlığını oluşturan kayıtların incelenmesi istendi.

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Foto - Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! "Fon"a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek

Savcılığın talebi yalnızca sermaye piyasası araçlarıyla sınırlı kalmadı. Neslihan Mumcu adına kayıtlı taşınmazların yanı sıra gemi ve hava aracı kayıtlarının da araştırılması talep edildi. Söz konusu talepler, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon soruşturması kapsamında gündeme geldi. Mumcu hakkında istenen tedbirlerin uygulanıp uygulanmayacağına ilişkin süreç ise yetkili makamların değerlendirmesiyle netleşecek.

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