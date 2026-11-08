Eski Bakan Yardımcısı’nın eşine tedbir kararı! “Fon”a takıldı, mal varlığı didik didik incelenecek
Fon soruşturmasında yürütülen incelemeler yeni bir ismi daha gündeme taşıdı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Lydia Holding ortaklarından, Eski Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı ve Batuhan Mumcu’nun eşi Neslihan Mumcu’nun mali varlıklarına yönelik kapsamlı bir araştırma yapılmasını istedi. Talep kapsamında sermaye piyasası araçlarından taşınmazlara, gemi ve hava aracı kayıtlarına kadar farklı alanlarda inceleme yapılması gündeme geldi.