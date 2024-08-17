Yepyeni konseptiyle IDEF 2025 geliyor! En çok merakla takip edilen IDEF 2025’te yeni dönem başlıyor

IDEF 2025, KFA Fuarcılık A.Ş. organizatörlüğünde 22-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında İstanbul Fuar Merkezi’nde icra edilecek. İstanbul Fuar Merkezi, Türkiye’nin en büyük fuar alanlarından biri olarak, 500.000 metrekarelik İstanbul Dünya Ticaret Merkezi’nin (İDTM) yaklaşık 96.000 metrekarelik bölümünü kapsamaktadır. İstanbul Fuar Merkezi’nin Atatürk Havalimanı’na yakınlığı, birçok heyetin ulaşımını kolaylaştırarak alanın stratejik bir avantaja sahip olmasını sağlamaktadır. Ayrıca, 9-10-11 numaralı salonlar ayrı binalarda yer almakta olup, bu salonlar arasında kolay geçişi sağlamak amacıyla klimalı köprüler yapılacaktır.

IDEF 2025’in en dikkat çeken yeniliklerinden biri, tematik salonların hayata geçirilmesidir. Elektronik sistemler, kara araçları, havacılık ve uzay sistemleri gibi belirli alanlara odaklanmış bu salonlar, katılımcılara daha odaklı ve derinlemesine bir ziyaret sunmayı hedeflemektedir. Bu düzenleme, özellikle niş pazarlarda faaliyet gösteren firmalar açısından stratejik bir avantaj teşkil etmektedir; zira bu firmalar, hedef kitlelerine doğrudan ulaşma ve ürünlerini daha etkin bir biçimde tanıtma imkanına sahip olacaklardır. Ayrıca IDEF’te her yıl TSKGV Holü bulunmaktadır. Bu holda vakıf şirketleri yer alıp, ürünlerini tanıtmaktadır. Ancak IDEF 2025’te vakıf şirketlerinin her biri farklı holde bulunacaktır.

IDEF 2025 kapsamında, tüm süreçleri yöneten yazılımlar ise Havelsan’ın desteğiyle baştan sona yeniden yapılandırılmıştır. Bu yeni yazılım altyapısı, fuar boyunca gerçekleşecek ikili görüşmelerin verimliliğini artırmayı hedeflemektedir. İkili müzakereler, fuarın en belirgin güçlü yönlerinden biri olarak tebarüz etmekte ve katılımcılar arasında stratejik iş birliklerinin inşasında mühim bir rol oynamaktadır.

Ana lokasyonlar ve etkinlik düzeni

IDEF 2025’te etkinlikler, stratejik olarak seçilmiş dört ana lokasyonda gerçekleştirilecektir. Her lokasyon, etkinliğin farklı yönlerini destekleyecek şekilde tasarlanmıştır. Bu ana lokasyonlar şunlardır: İstanbul Fuar Merkezi, Atatürk Havalimanı, Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi, ve Ataköy Marina.

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İstanbul Fuar Merkezi, Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi’ne 5 dakika yürüme mesafesinde, Atatürk Havalimanı’na ise 4 dakikalık araba mesafesinde yer almaktadır. Üç lokasyon arasında da çok sayıda ringler yer alacaktır.

Birinci Lokasyon: İstanbul Fuar Merkezi

Türkiye’nin en büyük fuar alanlarından biri olan İFM, lokasyonların merkez üssü olarak işlev görecektir.

C terminalinde 11.000 metrekarelik bir kapalı alan tahsis edilmiştir. Bu alanda fuar stantları ve VIP lounge alanları kurulacaktır. 24.000 metrekarelik açık alanda ise statik sergileme alanları, geçit törenleri, uçak gösterileri ve kara araçları için deneyimleme parkurları düzenlenecektir. Ayrıca, açılış töreni bu açık alanda gerçekleştirilecektir.

Üçüncü Lokasyon: Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi

Wow İstanbul Otel ve Kongre Merkezi, IDEF 2025 fuarının önemli bir parçası olarak kapsamlı bir hizmet yelpazesi sunacaktır. Bu merkez, etkinlik boyunca çeşitli resepsiyonlar ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak, profesyonel iş toplantıları ve sosyal etkinlikler için uygun alanlar sağlayacaktır.

Dördüncü Lokasyon: Ataköy Marina

Küçük ve büyük gemilerin sergileneceği bu alan, Atatürk Havalimanı’na araçla 11-12 dakika mesafede bulunmaktadır. Burada, yabancı heyetlere yönelik ağırlama hizmetleri sunulacak ve bazı insansız deniz araçları da sergilenecektir.

IDEF 2025’in yeni organizatörü ise KFA Fuarcılık olacaktır. KFA Fuarcılık ülkemizin ihracat hedeflerine ulaşabilmesi, firmalarımızın mevcut pazarlarını geliştirmesi ve yeni pazarlara ulaşmalarını sağlayarak küresel bir oyuncu haline gelmesi için yurt içi ve yurt dışında fuar organizasyonları düzenlemek amacıyla 2013 yılında kurulmuştur.

IDEF’in Gelişim Süreci: 1993’ten Günümüze

IDF 1993 yılından itibaren; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Savunma Sanayii başkanlığı desteğiyle, TSKGV yönetim ve sorumluluğunda iki yılda bir ve tek yıllarda düzenlenmektedir.

Kilometre taşları:

1993: Ankara’daki Türkkuşu Tesislerinde TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde icra edilen ilk IDEF Fuarına; 22 ülkeden toplam 190 firma 43 ülkeden 233 heyet üyesi katılmıştır.

1997: IDEF 1997 Fuarında organizatör firma değişmiştir. Ankara’daki Türkkuşu Tesislerinde CNR Uluslararası Fuarcılık AŞ. organizatörlüğünde icra edilen 3’üncü IDEF Fuarına; 26 ülkeden toplam 256 firma 38 ülkeden 168 heyet üyesi katılmıştır.

2005: 2005 IDEF 2005 Fuarında organizatör firma ve fuar alanı değişmiştir. 75’inci Yıl Ankara Hipodromu’nda TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde icra edilen 7’nci IDEF Fuarına; 50 ülkeden toplam 431 firma 50 ülkeden 282 heyet üyesi katılmıştır.

2009: IDEF İstanbul’a taşınmıştır. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde icra edilen 9’uncu IDEF Fuarına; 45 ülkeden toplam 463 firma 67 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 372 heyet üyesi katılmıştır.

2021: IDEF, KOVİD-19 Pandemisi şartlarında düzenlenmiştir. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde icra edilen 15’inci IDEF Fuarına; 53 ülkeden toplam 1.238 firma 81 ülke ve 2 uluslararası kuruluştan 614 heyet üyesi katılmıştır.

2023: IDEF, Dünya’nın ilk üç savunma sanayii fuarından birisi olmuştur. TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi’nde TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ. organizatörlüğünde icra edilen 16’ncı IDEF Fuarına; 55 ülkeden toplam 1.461 firma 78 ülke ve 3 uluslararası kuruluştan 187 heyet, 738 heyet üyesi katılmıştır.