Yenilmez Armada... Üst üste 9. galibiyet!

Süper Lig’in 20. haftasında Galatasaray sahasında konuk ettiği Fraport TAV Antalyaspor’u 2-1 yenerek üst üste 9. galibiyetini aldı. Sarı-Kırmızılıların gollerini Icardi ve Floranus (kk) atarken, konuk ekibin tek golü ise Adriano’dan geldi.

4. dakikada ceza yayının sağında topla buluşan Boey’un sol ayağıyla plase vuruşunda, meşin yuvarlak uzak köşeden az farkla auta çıktı.

17. dakikada Rashica’nın sağdan ortasında konuk takım savunmasının uzaklaştıramadığı topu ceza sahası sağ çaprazında önünde bulan Mertens’in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.

18. dakikada Antalyaspor gole çok yaklaştı. Savunma arkasına atılan topu ceza sahası sağ çaprazında kontrol eden Nakajima, pasını altıpas gerisindeki Larsson’a çıkardı. Bu oyuncunun gelişine sert vurduğu meşin yuvarlak üst direkten döndü.

34. dakikada Emre Taşdemir’in soldan ortasında ceza sahasındaki Oliveira’dan seken top, arkasındaki Boey’da kaldı. Bu oyuncunun çaprazdan çok sert şutunda, kaleci Leite sağına gelen meşin yuvarlağı güçlükle kornere çeldi.

43. dakikada Mertens’in sağdan kullandığı kornerde altıpasta yükselen Abdülkerim’in kafayla vurduğu topu kaleci Leite kurtardı.

Müsabakanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.

49. dakikada Kerem’in sert ortasına iyi yükselen Icardi şık kafa golüyle tabelayı değiştirdi: 1-0

54. dakikada Soner Aydoğdu’nun serbest vuruşuna iyi yükselen Adriano’nun kafa golü skora dengeyi getirdi: 1-1

59. dakikada ataklarını sıklaştıran ev sahibi ekip Galatasaray, Floranus’un kendi kalesine attığı golle öne geçti: 2-1

63. dakikada Larsson’un sert ortasında Nelsson’un ters müdahalesi Muslera’nın kurtarışıyla son buldu. 65. dakikada Sinan Gümüş’ün sert şutunu savunma güçlükle çeldi.

86. dakikada Kerem’in pasında Mertens’den önce araya giren Veysel tehlikeyi önledi.

Müsabakada başka gol sesi çıkmadı ve Lider Galatasaray, sahasında konuk ettiği Antalyaspor’u 2-1 yenerek üst üste 9. galibiyetini alarak büyük bir başarıya imza attı.