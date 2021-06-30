Yenilenebilir enerjide ‘Türk lirası’ destek dönemi

Türkiye’de yenilenebilir enerji santrallerine 2005’ten beri Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında sağlanan döviz bazlı destek ödemeleri 30 Haziran’da son bulacak.

Teşvikler cazip

1 Temmuz’dan itibaren devreye girecek yenilenebilir enerji tesisleri için YEKDEM ödemeleri Türk lirasıyla gerçekleştirilecek. Yenilenebilir Enerji Kaynağı (YEK) belgeli üretim tesislerinde YEKDEM ödemeleri hidroelektrik santralleri için kilovatsaat başına 40 kuruş, rüzgar ve güneş enerjisi santralleri için 32 kuruş, jeotermal enerji santralleri için ise 54 kuruş üzerinden yapılacak. Türk lirası bazındaki destekler 31 Aralık 2025’e kadar işletmeye girecek YEK belgeli üretim tesisleri için 10 yıl süreyle uygulanacak. Yerli katkı desteği ise 5 yıl süreyle kilovatsaat başına 8 kuruş üzerinden verilecek.

Başarı örneği

Yenilenebilir Enerji Yatırımcıları Derneği (GÜYAD) Başkanı Cem Özkök, YEKDEM’in Türkiye’nin yenilenebilir enerji kapasitesinin artmasında iyi bir başarı örneği olduğunu belirterek, “Bugün 7 bin megavatın üzerinde güneş, 10 bin megavata yakın rüzgar enerjisi kapasitesi varsa bu YEKDEM sayesinde oldu. Bankalar, alım garantisi olduğu için bu projelerin büyük kısmını finanse etti” dedi.