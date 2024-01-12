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Siyaset Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!
Siyaset

Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!

Yeniakit Publisher
2024-01-12 15:58:00 - 2024-01-12 16:05:57
Yeniden Refah Partisi'nden Doğan Aydal açıklaması!

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Doğan Aydal'ın görüşlerinin kendisini bağlayacağı belirtildi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanvekili Prof. Dr. Doğan Aydal CHP'nin yarı resmi yayın organı Halk TV'de AK Parti'yi karaladı.

Ekrem İmamoğlu'nu öve öve bitiremeyen Prof. Aydal, Murat Kurum'u hedefe koydu.

Milli Görüşçü maskesiyle yakışıksız ifadeler kullanan Prof. Aydal'a tepki yağarken partisinden de açıklama geldi.

Yeniden Refah Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Aydal'ın görüşlerinin kendisini bağlayacağı isim kullanmadan vurgulandı.

Partiden yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yeniden Refah Partimiz’in yerel seçim ittifaklarına ilişkin görüşü ve duruşu önümüzdeki günlerde Genel Başkanımız Sayın Dr. Fatih Erbakan tarafından kamuoyu ile paylaşılacaktır. Öncesinde yapılan açıklamalar kişisel görüş bildiriminden ibarettir. Yetkili kurullarımızın ortak kararı ve bizzat Genel Başkanımız’ın ifadeleri dışındaki kişisel görüşlerin ve ifadelerin partimiz açısından bağlayıcılığı yoktur.

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