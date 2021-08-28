Yeniden Refah Partisi zorunlu PCR testinin iptali için harekete geçiyor

Yeni Akit Ankara

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, bir otelde düzenlenen partisinin 'Güçlü Lider Güçlü Kadro İktidara Yürüyüş Toplantısı' temalı 2. İlçe Başkanları Eğitim Toplantısı öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Memur ve memur emeklilerinin maaşlarına yapılacak zam oranına değinen Erbakan, verilen zammın gerçek enflasyon rakamlarının çok altında olduğunu, bu zam oranlarıyla milyonlarca memur ve emeklimizin her zaman olduğu gibi 2022 yılında da yoksulluğa mahkum edileceğini, memur ve emeklilerin yüzünün kendileri işbaşına gelir gelmez maaşlarına yapılacak 'yüzde 50 zamla' işe başlayacak olan Yeniden Refah iktidarında güleceğini belirtti.

Zorunlu aşı dayatması Danıştay'a taşınıyor

Nobel Ödüllü Fransız virolog Profesör Luc Montagnier Covid-19 virüsünün laboratuarda üretildiği sözüne atıf yapan Erbakan, Coronavirüs ve sözde aşıları konusunda şüphelerinin artarak devam ettiğini belirterek, “Anlaşılmaktadır ki, virüs aşının yapılabilmesi için ortaya atılmış bir araçtır. Temel hedef tüm insanlığın aşılanmasıdır ve bu aşıların yıllar içinde ne gibi sonuçlara yol açacağı da bilinmemektedir. Ortada aşı değil, aşı adayları vardır. Faz aşamaları tamamlanmamış, Ruhsatları yok, üretici firma ve Sağlık Bakanlığı dahil kimsenin sorumluluğunu almadığı bu aşıların milyonlarca insana adeta zorla yapılması, hem tıbbi açıdan hem hukuki açıdan mahzurludur. İçeriğini bilmediğiniz ve sonuçlarından emin olmadığınız bir tedaviyi veya bir aşıyı hastaya dayatamazsınız. Böyle bir uygulama bilimsel değil Faşist bir uygulamadır ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesine, ayrıca bizim Anayasamıza da aykırı bir durumdur. Her bireyin tedaviyi reddetme hakkı olduğu gibi, aşı olmayı reddetme hakkı da vardır ve buna saygı duyulmalıdır.” dedi.

Aşı karşıtı olmadıklarını üstüne basa basa vurgulayan Erbakan, “Biz asla aşı karşıtı değiliz, biz ‘aşı adayı’ olan ruhsatsız aşıların insanlara adeta zorla uygulanmasına karşıyız. Örneğin herkes Zatürre aşısı yaptırabilir, zira ruhsatlıdır ve gerekli tüm faz çalışmalarına sahip bir aşıdır. Bu noktada Sn. Sağlık Bakanı’nın “aşı olmayanlar düzenli olarak PCR testi yaptıracak” açıklaması da talihsiz ve aşı olmaya zorlayıcı bir açıklama olmuştur. Madem aşı olmuyorsun, öyleyse 2 günde bir gidip sıraya girip test yaptıracaksın, bu şekilde hayat bir süre sonra çekilmez hale gelecek ve sonunda pes edip, aşı olup kurtulayım noktasına geleceksin. Dolaylı da olsa, aşı olmaya zorlayıcı bu gibi dayatmalara karşıyız. Aşı bulaşı önlemiyorsa neden milyonlarca insanımıza defalarca aşı yapıyoruz? Diğer taraftan bu PCR Testi kararının uygulanması da mümkün değildir. Zira aşılanmayı tercih etmeyen 21 milyon insanı 48 saatte bir PCR testine tabi tutmanız halinde, siz ülke olarak her ay 200 milyonun üzerinde, (günde 10 milyona yakın) PCR testi yapmak durumundasınız ki bu, imkânsızdır. Tüm bu gerçekler ışığında, Yeniden Refah Partisi olarak; bu yanlıştan dönülmesi, aşı olmak istemeyen insanlarımızın dolaylı olarak da olsa aşıya zorlanmaması için, İçişleri Bakanlığı’nın 81 İlin valiliklerine gönderdiği, aşı olmayanları 2 günde bir PCR testine mecbur bırakan genelgesinin iptali için önümüzdeki hafta içinde Danıştay’a resmi başvuruda bulunacağız." dedi.