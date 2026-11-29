Sinem Dedetaş'tan Yeni Parti'ye kapılar kapandı mı? İsmail Saymaz kulislerde konuşulanları yazdı
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Görevinden uzaklaştırılan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın siyasi tercihi yeniden gündeme geldi. Gazeteci İsmail Saymaz, Dedetaş'ın Yeni Parti yöneticilerinin randevu taleplerini geri çevirdiğini ve CHP'den ayrılmayı düşünmediğini yazdı.
CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi ayrışmada Sinem Dedetaş'ın hangi tarafta yer alacağına ilişkin dikkat çeken kulis bilgileri gündeme geldi.
Gazeteci İsmail Saymaz, Dedetaş ile Yeni Parti yönetimi arasındaki ilişkilerin kopma noktasına geldiğini belirterek eski Üsküdar Belediye Başkanı'nın siyasi adresini değiştirmeyi düşünmediğini aktardı.
RANDEVU TALEPLERİNİ GERİ ÇEVİRDİ
Saymaz, cezaevindeki yedi belediye başkanının Yeni Parti'ye katılmasına rağmen Dedetaş'ın CHP'de kalmayı tercih ettiğini yazdı.
Yeni Parti yöneticilerinin görüşme taleplerine olumlu cevap vermediği belirtilen Dedetaş'a yakın üç İBB Meclis üyesinin de Yeni Parti'ye katılmadığı kaydedildi.
KILIÇDAROĞLU'NUN ZİYARETİ TARTIŞMA KONUSU OLDU
Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde Dedetaş'ı evinde ziyaret etmesine yönelik eleştirilere de değinen Saymaz, Dedetaş'ın halen CHP üyesi olduğunu hatırlatarak söz konusu eleştirileri haksız bulduğunu ifade etti.
CEZAEVİNDEN TAHLİYE EDİLMİŞTİ
Sinem Dedetaş hakkında konutu terk etmeme şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanarak cezaevinden tahliye edilmesine karar verilmişti.