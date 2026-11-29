Gençlik yıllarından itibaren Millî Türk Talebe Birliği, Akıncılar Teşkilatı, Millî Selamet, Refah ve Fazilet partilerinde üstlendiği çeşitli görevlerde hep Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yakın çalışma içinde olan, 24, 25 ve 26. dönem AK Parti İstanbul milletvekili ve AK Parti MKYK üyesi olarak görev yapan Metin Külünk, gündeme ilişkin Akit’e önemli açıklamalarda bulundu.

Para Skandalından Öte, Türkiye Planı

Sayın Külünk, fon meselesini nasıl değerlendiriyorsunuz?

Fon skandalı sadece tek başına bir para çalma, firavunun büyücüleri gibi para sihirbazlığı üzerinden bu milletin kaynaklarını tek başına bireysel servetleri için ele geçirme değil, Türkiye’ye yönelik bir darbe girişiminin altlığını hazırlamaktır. Bir Türkiye’yi demokrasi dışı bir yöntemle ele geçirilmiş şirketler, özelleştirmeler üzerinden ele geçirilmiş şirketler, ele geçirilmiş sermaye yapısı, ele geçirdikleri ekonomik güç üzerinden ülkemizi doğrudan FETÖ’nün hedeflerine hizmet edecek siyasi oligarklara teslim etme hazırlığıdır. Bu plan bozulmuştur, bozulacaktır. Ancak Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konudaki iradesinin vücut bulma noktasındaki zamanın çok hızlı geçtiğini ve aleyhte geçtiğini ifade ediyorum.

FON OLAYINDAKİ YURT DIŞI BAĞLANTILAR NE ANLAMA GELİYOR?

Fon meselesinde ortaya çıkan yurt dışı bağlantılarına ilişkin ne düşünüyorsunuz?

Paranın transfer edildiği ülkelere/şehirlere bakın. Yunanistan-Londra. Bu adreslerin tamamının ne olduğunu görmek istiyorsanız Sykes-Picot haritasına bakacaksınız. Bu adreslerin kim olduğunu görmek istiyorsanız Balfour Deklarasyonu’na bakacaksınız. Bu adreslerin kim olduğunu görmek istiyorsanız, Osmanlı’yı yıkan akla bakacaksınız. Bu adreslerin kim olduğunu görmek istiyorsanız Paris Anlaşması’na bakacaksınız. Dolayısıyla Türkiye üzerindeki planlar bu temelde okunmadığı müddetçe içerideki gafletin kendine ekonomik çıkarları üzerinden, bireysel zenginlikler üzerinden bu kadar ihtiras ve muhterisliklerine teslim olduklarını görmediğimiz müddetçe fotoğrafın büyüğünü görmeyip, içeride ayakkabılarına, evlerine, şatolarına, villalarına, arabalarına bakıp “Aaa” diyerek hareket etmek yerine, evet bunlar kabullenilemez. Bu haksız servetlerinin haksız kazançlarının hesabını vermeliler. Ancak bize bu gösterilerinin dışında, arkada gösterilmeyen hangi hedeflerin olduğunu görmemiz lazım. O büyük hedeflerinin boşa düşmesi için içeride birlik ve beraberliğimizi kollamamız gerekiyor.

SİYASETTE FETÖ ARINMASI YAPILMAMIŞTIR

Sayın Külünk, fon skandalında olduğu gibi, ülkemizde yaşanan pek çok kriz ve problemde siyasetin FETÖ’den temizlenememesinin etkisi olduğu görüşüne katılıyor musunuz?

Siyasette FETÖ arınması yapılmamıştır. Finansal bürokraside 15 Temmuz sonrası FETÖ arınması yapılmamıştır. 15 Temmuz’dan sonra siyasetin en büyük yanılgısı “bu iş bitti” gözüyle bakılması. Dolayısıyla FETÖ’yü, üzülerek ifade ediyorum, siyaset doğru anlamamıştır. FETÖ tarihsel olarak kodlarına baktığınızda bugün çok daha iyi görülüyor ki neocon bir harekettir. Amerika’daki evangelikler, evangelik Hıristiyanlar gibi bir harekettir. Ve FETÖ’nün kodlarına baktığınızda evangelik, siyonist bir İslam yorumu üzerinden süreç yönetmektedir. Ve doğrudan hedefi Asya’nın 3. bin yılda Hıristiyanlaştırılmasıdır. Siyonizmin Arz-ı Mevut hedeflerinin önünün açılması için işlerinin kolaylaştırılması, evangelik Hıristiyanların Türkiye’nin batısını Hıristiyanlaştırmak için önlerinin açılmasının sorumluluğunu üstlenmiştir bu topraklarda. Zaten 1990’lı yılların sonunda Vatikan’da Papa ziyaretinde de buna açıkça Vatikan’ın sahiplendiği ve hedefi olan protestan bir akılla Yeni Ahit’ten yola çıkarak Asya’nın Hıristiyanlaştırılması hedefine “Dinler arası diyalog” kavramının çatısı altında kabullendiklerini ve buna inandıklarını ifade etmiştir.

DİNDAR CAMİA BU HATASIYLA YÜZLEŞMEK ZORUNDADIR

Bunda dindar camianın ihmali ya da umursamazlığı var mı?

Maalesef Türkiye’deki dindarlık sosyolojisi ve dindarlık odaklı kendilerini ifade eden sivil yapılar, kanaat önderleri, ilahiyat camiası üzülerek ifade ediyorum, Kemalizmin baskı alanında zorlandıkları yerlerde bir siyasal bilinç, milli bağımsızlık bilinci odaklı değil dindarlık duygusallığı üzerinden hareket etmiştir. Ve bu dindarlık duygusallığı bu söylediğim gerçeklerin görülmesini engelleyen en önemli sebeplerden birisi haline gelmiştir. Oysa 2. Dünya Savaşı’ndan sonra evangelik siyonist akıl, yani İsrail’e yol veren, İsrail’i inşa eden, 1. Dünya Savaşı’nda Osmanlı’yı parçalayan, Filistin topraklarına, Yahudi yerleşimine göç üzerinden kimi zaman dayatılmış göç, kimi zaman rüzgâra dayalı göç, kimi zaman kendi planları doğrultusunda adım adım yönettikleri göç üzerinden Osmanlı topraklarında bir siyonist devletin önünü açan aklın stratejik hedeflerine inanmış bir örgütle karşı karşıya olduğunu maalesef Türkiye’deki dindar camia görmüyor. Ta ki ilk ipuçları 7 Şubat, arkasından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz’a kadar bu konuda çok ciddi ihmali vardır. Dindar camianın hatası vardır, eksikliği vardır, bu anlamda kendisiyle yüzleşmek zorundadır. Dolayısıyla bu bırakılan boşluğu iyi dolduran Atlantik ötesindeki evangelik siyonist akıl, devletin içerideki unsurlarıyla beraber dindarlık alanına saklanarak iyi çocuklar mottosuyla devletin bütün alanlarında sızdırıldıkları yerlerde devleti ele geçirmek üzere hareket eden bu yapıya 15 Temmuz sonrası, kamu bürokrasisinin çok önemli bir kesiminde arınma noktasında müdahale edilmişken siyaset maalesef arındırılmamıştır ve bugün AK Parti hareketinin ve doğrudan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın karşı karşıya kaldığı tehdidin, tehlikenin doğrudan gerekçesi budur. Siyasetin FETÖ’den arınmış olmamasıdır. Demokrasi dışı yöntemlerle ve sandıkta ekonomik zorluklar üzerinden sosyolojik aranın daraltılmasıyla ortaya çıkacak bir kendilerine göre hayal ettikleri Erdoğan sonrası dönemde Türkiye’yi açıkçası evangelik siyonist hayallerin hedeflerine hizmet edecek hale getirme noktasında önlerinde hiçbir engelin kalmadığı bir fotoğrafın hazırlıklarını, arınmayan siyasetin üzerinden yapıyorlar. Dolayısıyla vakit geçmiş değil, vakit var ama Sayın Cumhurbaşkanımızın her saniyesinin çok kıymetli olduğunu ifade edeyim.

SİYASETİ FETÖ’DEN ARINDIRMAK BİR MİLLİ GÜVENLİK MESELESİDİR

Siz sık sık korunan, kollanan, adaletten kaçırılan FETÖ unsurlarından bahsediyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?

Korunan kollanan adaletten kaçırılan her FETÖ ve iltisaklı unsur bilinmeli ki yarın milletimize ve devletimize çok daha ağır fatura ödetip, ülkemizi bir Zelenski’ye teslim edip, İsrail’in önünü açmak için her şeyi yapacaklar. Bugün nerede, hangi görevde olursa olsun, görevini kötüye kullanarak bir dosyayı kapatan, bir delili karartan, bir suçluyu koruyan kim varsa yarın aynı yetkiyi bu millete karşı bir kez daha kullanacaktır. Hakkında belgelere ve delillere dayanan kuvvetli şüphe bulunan birini “Yakınımdır, arkadaşımdır, akrabamdır” diyerek koruyanlar için de aynı söz geçerlidir. Tıpkı fon skandalında olduğu gibi, bugün yaşadığımız tehlikelerin çok daha ağırlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Tehlike geçmiş değildir. FETÖ’nün işbirlikçileri içeride, hem de çok içeride. FETÖ’nün siyasi ayağını bütün bağlantılarıyla ortaya çıkarmak ve siyaseti FETÖ’den arındırmak bir milli güvenlik meselesidir. Fon soygunu zincirinde yer alanların her biri hakkında ayrı ayrı FETÖ soruşturması yürütülmeli, örgütle iltisakları olup olmadığı araştırılmalıdır. Kim kimi hangi göreve getirdi? Fon skandalında adı geçen hangi yöneticinin arkasında hangi siyasetçi vardı? O yöneticinin atanmasında kim nasıl bir rol oynadı? Kimin hakkındaki soruşturma kimin müdahalesiyle durdu? Bunların her biri araştırılmalıdır. Çünkü o imzanın bir ucunda korunmuş bir suçlu, öbür ucunda hakkı çiğnenmiş bir masum olabilir. FETÖ’süz Türkiye, Bağımsız Türkiye’dir. Son süreçte, para hangi döviz bürosuna, kimden geldi? Kime, kimin talimatıyla teslim edildi? İşlem kayıtlarından parayı teslim alan son kişiye kadar bu zincirin her halkası ortaya çıkarılmalıdır. Milletin devletten beklediği açıktır. Siyasette kim koruduysa, bürokraside kim yol açtıysa, yargıda kim dosya kapattıysa, para trafiğine kim aracılık ettiyse, makamı ve unvanı ne olursa olsun, ne yaptığı delilleriyle milletin önüne konulsun. Hukuk önünde hesabı sorulsun. Bugünün hesabını sormazsak yarının faturasını yine bu millet, hem de daha ağır öder. Ancak farkındayız ve de ödemeyeceğiz.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE MİLLETİMİZİN ORTAK GELECEĞİDİR

Terörsüz Türkiye süreci başarıya ulaşacak mı?

“Terörsüz Türkiye” iradesi, Londra–Tel Aviv hattının oyunlarını bozdu, bütün hesaplarını altüst etti. Bu hat, PKK’yı Türkiye’ye karşı kullanıyordu. Kullandıkları araç devre dışı kalınca foyaları ortaya çıktı. Kuzey Irak’taki otorite boşluğundan elde ettikleri kazanımlardan vazgeçmiyorlar. Şimdi de “Terörsüz Türkiye” sürecini sabote etmek için Erbil üzerinden Türkiye’nin içine yönelik hamle yapıyorlar. Terörsüz Türkiye hedefi, bugünü de yarını da ilgilendiriyor. Bu hedefi bir dönemin siyasi tartışmalarıyla sınırlamak, milletimizin ortak geleceği açısından taşıdığı anlamı daraltır. Terörün gölgesinden uzak bir Türkiye, anne babaların evlatlarının geleceğine güvenle bakabildiği bir ülkedir. Huzur kalıcı hâle geldikçe milletimiz emeğini, imkânlarını ve enerjisini kalkınmaya yöneltebilir. Devlet yönetiminde hikmet-i hükümet, bugünün tartışmalarının ötesine bakmayı ve gelecek nesillerin menfaatini gözetmeyi gerektirir. Terörsüz Türkiye hedefi de bu anlayışla, uzun vadeli bir devlet projesi olarak ele alınmalıdır. Türkiye’nin bölgesinde barışa ve istikrara katkı sunma gücü, içerideki toplumsal dayanışmasından beslenir. Vatandaşlarının birbirine ve ortak geleceklerine duyduğu güveni sağlamlaştıran bir Türkiye, bölgesindeki gelişmelere yön verirken daha güçlü bir irade ortaya koyabilir. İzlenecek yol hakkında farklı düşünebiliriz. Çocuklarımızın güven içinde büyümesi, ailelerimizin huzur içinde yaşaması ve hepimizin yarına umutla bakabilmesi, üzerinde buluşabileceğimiz ortak bir gayedir. Terörsüz Türkiye, ortak geleceğimize yapılan bir yatırımdır. Bu yatırımın değerini, yarın korkudan uzak bir ülkede kendi geleceğini kurabilen evlatlarımızın hayatında göreceğiz.

SÜRECE KARŞI ÇIKAN AKLIN ADRESİ TEL AVİV-LONDRA HATTIDIR

Terörsüz Türkiye için kurulacak izleme komisyonundan üye vermeme kararı var Yeni Parti’nin. Buna ne diyorsunuz?

Bir kere terörsüz Türkiye süreci kimin işine gelmez? İsrail’in. Terörsüz Türkiye süreci Sykes-Pikot haritasını sahiplerinin başına geçirme operasyonudur. Dolayısıyla Yeni Parti’nin CHP’den koparılması doğrudan Tel Aviv-Londra hattının en stratejik operasyonudur. FETÖ üzerinden terörsüz Türkiye sürecine karşı çıkan bu aklın adresi açık ve net söylüyorum Tel Aviv-Londra hattıdır.

HGS’de çözüm ölçülülük ve hakkaniyettir

HGS konusundaki şikâyetlere ilişkin görüşleriniz nelerdir?

Hızlı Geçiş Sistemi (HGS) kapsamında vatandaşlarımız hakkında başlatılan icra takiplerinde icra mekanizmalarının hileli veya hukuka aykırı yöntemlerle haksız kazanç aracına dönüştürüldüğüne ilişkin iddialar ve şikâyetler üzerine İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatıldığını duyurarak, milletimizin sesine kulak veren Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek’e gösterdiği dikkat ve duyarlılık için teşekkür ederiz. HGS tahsilâtları ve yatırım fonları üzerinden gündeme gelen soygun iddialarının sonuna kadar araştırılmasını istiyoruz. Kim hangi kararı aldı? Kim haksız kazanç sağladı? Kim denetim görevini yerine getirmedi? Örgütlü bir çıkar ağı varsa bütün bağlantıları ortaya çıkarılsın. Herkesin sorumluluğu, soyadına, unvanına, kimin yakını olduğuna bakılmadan belirlensin. Sözümüz, kendisine emanet edilen yetkiyi şahsi menfaatine kullananlaradır. HGS ihlalli geçişlerinde, ödenmeyen bir geçiş ücretinin ceza ve takip giderleriyle katlanması vatandaşlarımızı mağdur ediyor. Konu kamuoyunun gündemine girmiş, vatandaşın sesi muhataplarına ulaşmıştır. Şimdi çözüm zamanıdır. Elbette otoyol işletmelerinin sundukları hizmetin karşılığı olan geçiş ücretini tahsil etme hakkı vardır. Vatandaşın da hangi geçişten dolayı ne kadar borçlandığını zamanında öğrenmeye, borcunu ödemeye ve hatalı bir işleme itiraz etmeye hakkı vardır. Devlet, 6183 sayılı Kanun kapsamında kamu alacaklarını tahsil ederken kanunda belirlenen bildirim, ödeme ve takip usullerine göre hareket eder. Kamu hizmeti sunan özel otoyol işletmelerinden de vatandaşın hukuki güvenliğini gözeten aynı özeni bekliyoruz. Bugünkü uygulamada ödenmeyen geçiş ücretine, ödeme süresine bağlı olarak geçiş ücretinin dört katına kadar ceza eklenebiliyor. Dosya icraya taşındığında takip giderleri ve vekâlet ücreti de borcu büyütebiliyor. Soruyoruz. Vatandaşın borcundan zamanında haberdar olması ve geçiş ücretini makul bir süre içinde ödeyebilmesi neden güvence altına alınmasın? Otoyol işletmesinin geçiş ücretini tahsil etme hakkı açıktır. Geçiş ücretine eklenen ve bu ücretin katlarına ulaşan cezaların özel işletmeler eliyle tahsil edilmesi ise kamu otoritesinin sorumluluğu ve ölçülülük ilkesi bakımından yeniden ele alınmalıdır. Önerimiz açıktır. Katlı ceza uygulaması kaldırılmalıdır. Ödenmeyen geçiş ücretine, vatandaşa resmî bildirim yapılıp makul bir ödeme süresi tanındıktan sonra, yalnızca gecikilen süreyle orantılı bir gecikme faizi uygulanmalıdır. Bildirimde aracın plakası, geçişin tarihi ve yeri, ödenmesi gereken tutar, son ödeme günü ve itiraz yolu açıkça gösterilmelidir. Vatandaşa ödeme ve itiraz için tanınan süre dolmadan icra takibi başlatılmamalıdır. Hatalı plaka okuması, sistem arızası veya geçiş anında yeterli bakiye bulunduğu hâlde ücretin tahsil edilememesi gibi durumlarda teknik aksaklığın mali yükü vatandaşa bırakılmamalıdır. Vatandaş, itirazını tek bir kanaldan ücretsiz olarak yapabilmeli, geçiş kaydını görebilmeli ve başvurusuna makul sürede gerekçeli cevap alabilmelidir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının konuya ilişkin açıklamasını önemli buluyoruz. Bakanlıktan beklentimiz, gerekli yasal düzenleme için çalışma başlatması ve hâlihazırda katlanmış borçlarla karşı karşıya kalan vatandaşlarımızın durumunu da bu çalışmanın kapsamına almasıdır. Geçiş ücretini tahsil etmek meşru bir haktır. Vatandaşın hukuki güvenliğini korumak da devletin vazgeçilmez sorumluluğudur. HGS’de çözümün ölçüsü hakkaniyettir.