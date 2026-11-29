Batman’da kamp şoku: Yaktıkları ateş bomba gibi patladı
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Batman’ın Kozluk ilçesinde kamp yapan 12 arkadaşın ısınmak için yaktığı ateş bomba gibi patladı. Ateşin çevresindekiler olayı hafif yanık ve sıyrıklarla atlatırken, patlama ve yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, dün gece saatlerinde Kozluk ilçesinde meydana geldi. Kamp yapmak için bir araya gelen 12 arkadaş, ısınmak için ateş yaktı.
Grup ateşin etrafında sohbet ederken, henüz bilinmeyen nedenle patlama oldu. Patlamanın etkisiyle közler etrafa sıçradı.
Yakılan ateşin çevresindekiler olayı hafif sıyrıklarla atlattı. Patlama ve ardından yaşanan panik anı cep telefonu kamerasına yansıdı.