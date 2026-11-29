Yolsuzluk, rüşvet, irtikap ve casusluk suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderilen eski İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun eşi Dilek İmamoğlu’nun videosu yeniden gündem oldu.

Ekrem İmamoğlu için ‘Cezaevinde çok çalışıyor, zamanı yok” diyen Dilek İmamoğlu, “Ekrem'in içeride yemekle uğraşacak vakti yok çok yoğun çalışıyor. Bu nedenle cezaevi yemekleri ile besleniyor. Çok çalışıyor okuyor, yazıyor, çiziyor” ifadelerini kullanıştı.

Dilek İmamoğulu’nun bu sözleri, en zor zamanlarında tatile çıkan ve gelen eleştirilere ‘Bana tatil çok yakışıyor” diyerek cevap veren Ekrem İmamoğlu'nun açıklamalarını akıllara getirdi.

Danıştay 8. Dairesi, tutuklanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, üniversite diplomasının iptal edilmesi kararına yapılan itirazın reddine hükmetmişti.

Anayasa Mahkemesi de (AYM), Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna ilişkin kişi hürriyeti ve güvenliği hakkı ile seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkının ihlal edildiği iddiasıyla yaptığı başvuruyu reddetti.