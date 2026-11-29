Washington Post, İran’ın askeri operasyonlarını desteklemek için Elon Musk’ın sahibi olduğu SpaceX’in uydu internet hizmeti Starlink’i kullandığını yazdı. Gazeteye göre daha önce kamuoyuna yansımayan bu gelişme Musk’ı öfkelendirdi ve şirketi hizmetlerine yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya yöneltti.

Gazete, Musk’ın mart ayının ilk haftasında uydu ağının izin dışı iki kullanımını öğrendiğini aktardı. Bunlardan ilki İran’ın askeri operasyonlarını yürütmek için Starlink’ten yararlanmasıydı. İkincisi ise ABD ordusunun, hizmetin Starshield adlı askeri sürümünü kara operasyonlarına ayrılmış bir abonelikle tek yönlü saldırı dronlarında kullanmasıydı.

Şirket içindeki görüşmelerden haberdar iki kişinin gazeteye verdiği bilgiye göre ABD ordusu, Starshield’ı LUCAS olarak bilinen düşük maliyetli insansız taarruz uçağı sisteminde kullanıyordu. Ancak ordu, kara aboneliğinin beş katı tutarındaki hava aboneliğinin ücretini ödemiyordu.

Operasyonlar hakkında bilgi sahibi dört kişi, İran’ın Starlink’i askeri faaliyetlerini desteklemek için kullandığını gazeteye doğruladı. Kaynaklardan biri, yaz aylarında ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth’e sunulan gizli bir istihbarat raporunda, İran’ın bu teknolojiden kuvvetlerinin komuta ve kontrolünde ve tek yönlü saldırı dronlarının operasyonlarını yönetmede yararlandığının belirtildiğini söyledi.

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) tarafından hazırlandığı belirtilen raporda, ABD kuvvetlerinin Tahran’ın geleneksel iletişim sistemlerini zayıflatmaya odaklandığı sırada Starlink’in İran için alternatif bir iletişim kanalı haline geldiği ifade edildi. ABD Savunma Bakanlığı sözcüsü ise bakanlığın, CENTCOM tarafından hazırlanıp Savunma Bakanlığı makamına iletilen böyle bir rapordan haberdar olmadığını söyledi.