Yedigöller'de kaybolan 10 çocuğun bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından sosyal medyada minibüste bulunan görevliler üzerinden başlayan tartışmalara gazeteci Mahmut Alan açıklık getirdi.

“1 ERKEK ŞOFÖR, 2 KADIN GÖREVLİ VAR”

Minibüste 10 kız çocuğunun yanında üç erkek personelin bulunduğu yönündeki paylaşımlara karşı çıkan Alan, araçta bir erkek şoför ve iki kadın görevlinin bulunduğunu, bu bilginin olay yerindeki gazeteciler ve kurum görevlilerince de doğrulandığını aktardı.

ÇOCUKLARIN VE ŞOFÖRÜN ONURUNU ZEDELEDİLER

Gerçeği yansıtmadığını belirttiği paylaşımlarla hem kız çocuklarının hem de minibüs şoförünün onurunun zedelendiğini vurgulayan Alan, söz konusu paylaşımların bilinçli olarak yapıldığını ifade etti.

DEVLET GECE BOYUNCA SEFERBER OLDU

Çocukların bulunması için devletin bütün imkânlarıyla gece boyunca seferber olduğunu belirten Alan, çocukların sağ salim bulunmasının ardından asılsız bilgiler yayanlara tepki gösterdi.

Paylaşılan videonun ekran yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“1 erkek şoför, 2 kadın görevli var. Ne oldu lan şerefsiz namussuzla! İftira atan alçaklar utanır mı?”