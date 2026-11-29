Araçta 10 kız ile 3 erkek personel var öyle mi? Ne oldu lan şerefsiz namussuzlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Bolu'nun Yedigöller bölgesinde kaybolan 10 kız çocuğunun sağ salim bulunmasının ardından minibüsteki görevliler hakkında ortaya atılan iddialara Konuşan Bolu'dan gazeteci Mahmut Alan tepki gösterdi. Araçta üç erkek personelin bulunduğu yönündeki paylaşımlara karşı çıkan Alan, minibüste bir erkek şoför ve iki kadın görevlinin bulunduğunu belirtti.
Yedigöller'de kaybolan 10 çocuğun bulunması için yürütülen arama kurtarma çalışmalarının ardından sosyal medyada minibüste bulunan görevliler üzerinden başlayan tartışmalara gazeteci Mahmut Alan açıklık getirdi.
“1 ERKEK ŞOFÖR, 2 KADIN GÖREVLİ VAR”
Minibüste 10 kız çocuğunun yanında üç erkek personelin bulunduğu yönündeki paylaşımlara karşı çıkan Alan, araçta bir erkek şoför ve iki kadın görevlinin bulunduğunu, bu bilginin olay yerindeki gazeteciler ve kurum görevlilerince de doğrulandığını aktardı.
ÇOCUKLARIN VE ŞOFÖRÜN ONURUNU ZEDELEDİLER
Gerçeği yansıtmadığını belirttiği paylaşımlarla hem kız çocuklarının hem de minibüs şoförünün onurunun zedelendiğini vurgulayan Alan, söz konusu paylaşımların bilinçli olarak yapıldığını ifade etti.
DEVLET GECE BOYUNCA SEFERBER OLDU
Çocukların bulunması için devletin bütün imkânlarıyla gece boyunca seferber olduğunu belirten Alan, çocukların sağ salim bulunmasının ardından asılsız bilgiler yayanlara tepki gösterdi.
Paylaşılan videonun ekran yazısında ise şu ifadeler yer aldı:
“1 erkek şoför, 2 kadın görevli var. Ne oldu lan şerefsiz namussuzla! İftira atan alçaklar utanır mı?”