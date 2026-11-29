Kontrolden çıkan otomobil dereye uçtu!
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Bolu’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil dereye düştü.
Bolu’da Çayırköy köyü yolunda meydana gelen trafik kazasında iki kişi yaralandı. Kaza, Çayırköy köyü yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, F.E. idaresindeki 16 ADS 828 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu dereye uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan sürücü F.E. ile 1 yolcu, itfaiye ekiplerince araçtan çıkarıldı. Sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar, yapılan ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.
Dereye uçan otomobil çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarılırken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.