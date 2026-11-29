Hürmüz'de gerilimi tırmandıracak saldırı! İran ordusu duyurdu: ABD bu kez balıkçı teknesini vurdu
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Hürmüz Boğazı'nda ABD ile İran arasındaki gerilimi artıracak yeni bir gelişme yaşandı. İran ordusu, ABD'ye ait bir insansız hava aracının İranlı balıkçıların bulunduğu tekneyi hedef aldığını açıkladı. Saldırının ardından iki kişi hastaneye kaldırılırken bir kişinin kaybolduğu bildirildi.
Hürmüz Boğazı'nda bu kez İranlı balıkçılar hedef alındı. İran ordusu, Sirik kenti açıklarında seyreden bir balıkçı teknesine ABD tarafından saldırı düzenlendiğini duyurdu.
SABAHA KARŞI BALIKÇI TEKNESİNİ HEDEF ALDILAR
İran'ın resmi haber ajansı IRNA'nın aktardığına göre İran ordusunun halkla ilişkiler birimi, saldırı sırasında balıkçı teknesinde üç kişinin bulunduğunu bildirdi.
TEKNE SAHİBİ KAYIP
Olayın ardından yürütülen arama kurtarma çalışmalarında ulaşılan iki kişi Sirik Hastanesine kaldırıldı.
Teknenin sahibi olduğu belirtilen üçüncü kişinin bulunması için bölgede arama çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.
İran ordusunun duyurduğu saldırıya ilişkin ABD tarafının açıklamasına ise aktarılan haberlerde yer verilmedi.