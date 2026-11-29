Buğra Kardan İstanbul

Kendisinin ve arkadaşlarının usulsüzlüklerini, arsızlıklarını, yolsuzluklarını, cinsel suçlarını ifşa eden millî medyaya kin kusan YP Genel Başkanı Özgür Özel’in hışmından inananların gür sesi Akit de payını aldı. Belediyelerde dönen dolapları, İBB iştiraklerinde yapılan vurgunları, Manisa merkezli rüşvet skandallarını, yakınlara verilen ballı ihaleleri, CHP’den araklanan paraları, sevgililere akıtılan milyonları kaleme alan Akit’i hakaret dilini kullanarak, hedefe koyarak, muhabirini ve kameramanını darp ettirerek sindirmeyi deneyen ancak başarılı olamayan Özel, şimdi de hukuk sopasına sarıldı. Yalan dolanlarını, hile hurdalarını, alavere dalaverelerini çekinmeden yazan medya grubunu aklınca susturmak için adliyeye koşmaya başladı.

AKİT'E YARIM MİLYONLUK DAVA

Özgür Özel, 22 Kasım gününde Millî Dayanışma ve Toplumsal Bütünleşme projesini baltalama girişimlerinin bir bir ortaya döküldüğü “Son Faşist” başlıklı haber nedeniyle Akit’e 500 bin liralık tazminat davası açtı. Özel’in İmralı’nın ardından İzleme Komisyonu’na üye yollamayarak hem ülkeye hem bölgeye barış getirecek projeyi dinamitlemeye çalıştığı vurgulanan, Nazi üniforması ve Hitler bıyığıyla tasvir edilen resmine yer verilen haberi yargıya taşıması tahammülsüzlük olarak nitelendirildi. Erdoğan’ın “Öyle bir faşizm ki aykırı tek bir fikre, görüşe tahammülü yok. Sözlerine bakıyorsunuz, ne nezaket ne derinlik ne de tutarlılık var” cümlelerinin yankıları dinmeden Akit’e açılan dava şaşırttı. Davaya dayanak yapılan iddialar, şikâyetler “Akıl alır değil” dedirtti. Basın özgürlüğü konusunda mangalda kül bırakmayan, patronları kara paradan FETÖ’den aranan yorumcuları, şaibelere bulaşan fondaş kanallara kayyım atanınca ortalığı velveleye veren Özel’in Akit’in sesini kısmak için ise her yolu denemesi riyakârlık olarak yorumlandı.

KARŞIMIZDA İKİYÜZLÜ TAVIR VAR

Akit’e konuşan Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş, şunları söyledi: “Özel’in Akit’i sindirme, susturma girişimleri şaşırtıcı değil. CHP’den kopup YP’ye geçenler özgürlüğü sadece kendi gibi düşünenlere tanıyor. Hoşlarına gitmeyen medyayı yok etmeye dönük niyetlerini anlıyoruz. Bunlar ikiyüzlülüktür. Anayasanın temel hususlarından biri siyasetçilerin acıtıcı eleştirilere tahammül etmeleri gerektiği yönündedir. Akit’e bir haberinden ötürü dava açılması çok yanlış. Konunun yargıya taşınması Özel’in ‘basın özgürlüğü’ hususunda attığı nutukların tamamının özde değil sözde olduğunu gösteriyor. Başkalarına tahammül yok. Hukuk herkese lazımdır. Bu aralar Akit dahil millî medyayı sindirme, susturma girişimleri var. Çünkü onlar için basın özgürlüğü sadece kendileri gibi düşünenler içindir. Gerisine katlanamazlar. Hayat hakkı tanımazlar. Bunu millî medyaya yapılan hakaretlerden, uygulanan akreditasyonlardan çıkarıyoruz.”

ÇİFTE STANDART KABUL EDİLEMEZ

Türkiye Basın Federasyonu Başkanı Sinan Burhan da şunları ifade etti: “Akit’e bir haberden dolayı dava açılması yanlış. Çifte standart uygulanmıştır. Akit’e yüklü tazminat davası açtırmak cezalandırmak, basını susturmak anlamına gelir ki bunu kabul etmeye imkân yoktur. Her fırsatta basın özgürlüğünden söz eden siyasetçiler eleştirileri kaldırabilmelidirler. Eleştiri bir gazetenin büyük bir tazminatla yüz yüze kalmasını gerektirmez. Halk TV, Sözcü için yürüyenlerin Akit’i susturmaya çalışmaları çelişki değil de nedir? Burada çifte standart olduğu açık değil midir? Haksızlık nereden, kimden gelirse gelsin ses çıkarmalıyız. Akit’in manşetini eleştirebilirsiniz ama cezalandırmaya gidemezsiniz, susturmaya teşebbüs edemezsiniz. Akit’in kendi kitlesi var. Özel, millî medyayı hedef alıyor. Bunun manası milletle karşı karşıya gelmektir.”

MİLLİ MEDYAYA SALDIRILAR

Özgür Özel’in millî medyaya yönelik saldırılarından birkaçı ise şöyle...

Özel, Meclis kürsüsünden ismi üzerinden Akit’e hakaret etmişti. Akit TV muhabiri Muhammet Can Bulut ve kameraman Nuh Güneş’i darp ettirmişti.

Sabah’ın bağlı olduğu Turkuvaz Medya Grubu’na da boykot çağrısında bulunmuştu. “Takvim’i takvimime not ettim. Gün olur devran döner yeni takvimler açılır, sayfalar açılır” diyecek kadar ileri gitmişti. A Haber’e “Sokağa çıkarsak haber yapamazsın” şeklinde çıkışma küstahlığı sergilemişti.

Butlan kararı sonrası TGRT Haber’i hedef alarak yorumculara “Zübük” yaftası vurmuş, Kılıçdaroğlu’nun Basın Danışmanı Atakan Sönmez için “İğrenç bıyıklı” demiş, korsan grup toplantısını takip eden TGRT Haber muhabiri Burcu Kahriman’ı itip kakmış, Mücahit Ören’e “Lâyığını bulacaksın” tehdidini yöneltmiş, İhlâs Medya Grubu ve İhlâs Holding şirketlerinin boykot edilmesi talimatı vermişti.