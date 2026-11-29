Gazze’de evleri yıkılan yüz binlerce aile, yağmur ve soğuğa karşı yeterli koruma sağlamayan çadırlarda kalıyor. Bazı aileler ise hasarlı ve çökme tehlikesi bulunan binalara sığınmış durumda. Yağış ve rüzgarın şiddetlenmesiyle bu yapılarda kalanların da risk altında olduğu belirtiliyor.

Sağanak çarşambadan itibaren etkisini artıracak

Hava tahmin uzmanı Leys el-Allami, Filistin’in bazı bölgelerinde pazartesi akşamı başlayacak yağışların salı günü büyük ölçüde azalacağını, çarşambadan itibaren ise alçak basınç sistemiyle birlikte soğuk havanın etkisini artıracağını söyledi. Yağışların aralıklarla gelecek haftanın başına kadar sürmesi bekleniyor.

El-Allami, Gazze’nin en fazla yağış alması beklenen bölgeler arasında yer aldığını belirterek şiddetli yağışa ve su birikintilerine karşı hazırlık yapılması gerektiğini söyledi.

Barınma merkezlerinde su baskını riski

Gazze Sivil Savunması, bölge nüfusunun yaklaşık yüzde 65’inin yaşamaya elverişsiz çadırlarda kaldığını bildirdi. Kurum, yaklaşık 200 bin çadırın yıprandığını, bine yakın barınma merkezinin ise su altında kalabileceğini açıkladı. Hasarlı binalarda kalan ailelerin de çökme tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısı yapıldı.

Gazze Sivil Savunma Sözcüsü Mahmud Basal, kurtarma ekiplerinin yakıt, motor yağı, lastik, akü ve yedek parça sıkıntısı yaşadığını söyledi. Hızlı müdahale araçları ve su pompalarının yetersizliği nedeniyle ekiplerin ihbarlara yanıt verme ve biriken suları tahliye etme kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtti.

Basal, uluslararası kuruluşlara ve yardım örgütlerine yağışlar başlamadan önce kışa dayanıklı çadır ve soğuktan koruyacak malzeme sağlama çağrısı yaptı. Belediyeler ile sivil savunma ekiplerine de araç ve ekipman desteği istedi.

150 binden fazla çadır Gazze dışında bekliyor

Hamas Sözcüsü Hazım Kasım, özellikle çadırlarda kalan ailelerin ağır hava koşullarından yeniden etkileneceğini belirterek Arap Birliğine ve uluslararası aktörlere Gazze’deki ablukanın kaldırılması için adım atma çağrısı yaptı. Hamas, insani krizin derinleşmesinden israil ve “Barış Konseyi”ni sorumlu tuttu. Birleşmiş Milletlere, uluslararası topluma ve ateşkes anlaşmasının garantör ülkelerine de barınma malzemelerinin ulaştırılması için müdahale çağrıları sürüyor.

Birleşmiş Milletler, yerinden edilmiş aileler için ayrılan 150 binden fazla çadırın Gazze dışında beklediğini ve bölgeye giriş için israilin onayının gerektiğini daha önce açıklamıştı.