“Mansur Yavaş'ı tasfiye edip Özgür Özel'i aday yapmak istiyorlar”
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Gazeteci Yılmaz Özdil, CHP'deki cumhurbaşkanı adaylığı tartışmalarına ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen bazı gazetecilerin aynı zamanda Mansur Yavaş'ı hedef aldığını belirten Özdil, bu tutumun arkasında Özgür Özel'i cumhurbaşkanı adayı yapma amacı bulunduğunu öne sürdü.
Sosyal medyada yayımlanan video kesitinde CHP'deki adaylık hesaplarına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Yılmaz Özdil, bazı gazetecilerin Ekrem İmamoğlu'na destek verirken Mansur Yavaş'a yönelik eleştirilerde bulunmalarına dikkat çekti.
“BUNLARIN ÇOĞU APARAT”
İmamoğlu'nu destekleyen bazı gazetecilere yönelik sert ifadeler kullanan Özdil, şunları söyledi:
“İçinde Ekrem İmamoğlu'nu destekleyen gazeteci arkadaşlar var. Bunların çoğu aparat tamam. Bunlar ama Ekrem İmamoğlu'nu desteklerken dikkat edin, aynı cümlenin sonunda Mansur Yavaş'ı eleştiriyorlar. Mansur Yavaş'ı karalıyorlar.”
MANSUR YAVAŞ'I PARTİDEN UZAKLAŞTIRMAK İSTİYORLAR
Söz konusu yayınların arkasında bir adaylık hesabı bulunduğunu öne süren Özdil, İmamoğlu'na siyasi yasak getirileceğini düşünen bazı çevrelerin Mansur Yavaş'ı da partiden uzaklaştırmak istediğini belirtti.
Özdil, böylelikle Özgür Özel'in cumhurbaşkanı adaylığının önünün açılmak istendiğini ifade etti.
“MANSUR YAVAŞ'A NİYE KÜFÜR EDİYORSUN?”
İmamoğlu'na destek veren gazetecilerin aynı zamanda Yavaş'ı hedef almasını sorgulayan Özdil, şu ifadeleri kullandı:
“Ekrem İmamoğlu'nu destekliyorsan destekle, Mansur Yavaş'a aynı anda niye küfür ediyorsun? Partiden gitsin diye.”
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