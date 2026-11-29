Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen bir kadınlar matinesi organizasyonunda Zenne Arif’in yarı çıplak bir şekilde sahne aldığı anlara ait görüntüler tepki çekti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yenişehirlioğlu, açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili olarak "Antikacı" romanından bir alıntıyla fikrini belirtmek istediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

ORİJİNİ YIRTILMIŞ KADINLAR...

"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."