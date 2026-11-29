Bir salon dolusu kadından rezil anlar! Sapkın rezalete sert tepki: Yırtılmış kadınlar...
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Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen bir kadınlar matinesinde Zenne Arif’in yarı çıplak şekilde sahne aldığı anlar ve kadınların sapkın gösteri sırasında zenne ile fotoğraf çektirme yarışına girmesi büyük tepki. AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, "Antikacı" romanından bir alıntıyla skandala ‘Orijini yırtılmış kadınlar ve erkekler’ sözleriyle zehir zemberek tepki gösterdi.
Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde gerçekleştirilen bir kadınlar matinesi organizasyonunda Zenne Arif’in yarı çıplak bir şekilde sahne aldığı anlara ait görüntüler tepki çekti.
AK Parti Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Bahadır Yenişehirlioğlu, görüntülere ilişkin açıklama yaptı. Yenişehirlioğlu, açıklamasında, eğlence organizasyonuyla ilgili olarak "Antikacı" romanından bir alıntıyla fikrini belirtmek istediğini kaydederek, şu ifadeleri kullandı:
ORİJİNİ YIRTILMIŞ KADINLAR...
"Zorlama bir karnavalın resmi geçidinde gibi sonradan görme, kentsoylu olmaya gayretli, orijini yırtılmış, sıradan, taklitçi kadınlar ve erkeklerden oluşan bir grup, toplumun alt ve orta sınıfını kontrol eden popüler bir gecenin odağı olmaktan çıkıp onun kutsalı yerine geçmiş gibiydiler."