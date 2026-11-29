Yunanistan’ın Eğriboz Adası’nda Halkida ile Psahna arasında yürütülen çevre yolu çalışmaları sırasında 3 bin 200 yılı aşkın geçmişe sahip kubbeli bir mezar bulundu. Miken dönemine ait olduğu belirlenen mezarın, büyüklüğü nedeniyle dönemin önemli isimlerinden biri için yaptırılmış olabileceği değerlendiriliyor.

Mezarın girişine ulaşıldı

Eğriboz Antik Eserler Müdürlüğüne bağlı arkeologların yürüttüğü kazılarda, milattan önce 1200 dolaylarına tarihlendirilen mezarın giriş koridoru ve kapısı ortaya çıkarıldı.

Antik Yunan mimarisinde "tholos" olarak adlandırılan mezar, dairesel bir taş oda ve arı kovanını andıran kubbeli bir yapıdan oluşuyor. Taşların birbirinin üzerine, merkeze doğru daralan halkalar halinde yerleştirilmesiyle inşa edilen bu tür mezarların üzeri genellikle toprakla örtülüyordu. Psahna’da bulunan mezarın ana odası ise henüz açılmadı. İçeride kimin gömülü olduğu, kaç kişinin defnedildiği ve hangi eşyaların bulunduğu bilinmiyor.

Yunanistan’ın en büyük 20 mezarından biri olabilir

Bölge milletvekili Thanasis Zempilis, 23 Kasım’da kazı alanını ziyaret ederek keşfe ilişkin açıklamalarda bulundu. Zempilis, yapının Yunanistan’da bugüne kadar bulunan 126’ncı tholos tipi mezar olduğunu ve büyüklüğü bakımından ilk 20 arasında yer alabileceğini belirtti. Milletvekili ayrıca mezarın dönemin yöneticilerinden biri için yaptırılmış olabileceğini ifade etti.

Bölgede ilk kez böyle bir mezar bulundu

Psahna çevresinde daha önce tarih öncesi yerleşimlere ait kalıntılara rastlanmış ancak bu büyüklükte anıtsal bir mezar tespit edilmemişti.

Çevre yolunun güzergâhı değişebilir

Tarihi mezarın yol güzergahında bulunması, inşaat projesi için iki farklı seçeneği gündeme getirdi. Yolun kazı alanı üzerinden bir köprüyle geçirilmesi veya mezarın korunması için güzergahın değiştirilmesi değerlendiriliyor.