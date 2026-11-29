Araştırmacı gazeteci Ece Sevim, muhalif medya patronlarının çalışanlarına reklam gelirlerinden yeterince pay alamadıklarını söyleyerek aylarca maaş almadan çalışmalarını telkin ettiklerini belirtti.

Patronların çalışanlarından ideolojik bedel ödemelerini isterken kendilerinin lüks içerisinde yaşadıklarını anlatan Sevim, Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu'nu da örnek gösterdi.

EDİTÖRE ÜÇ KURUŞ, EKRAN YÜZLERİNE MİLYONLAR

Halk TV'deki ödeme sistemine ilişkin konuşan Sevim, ekran yüzlerinin kendi aralarında ikiye ayrıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Cafer Mahiroğlu'ndan elden dövizle maaş alanlar ve Ekrem İmamoğlu'ndan dövizle maaş alanlar.”

Sevim, kanalın asıl yükünü taşıyan editörlerin ve yönetmenlerin ise yıllarca neredeyse asgari ücret seviyesinde maaş aldıklarını kaydetti.

HALK TV'YE TRANSFER İÇİN 1 MİLYON EURO!

Soruşturma dosyasındaki gizli tanık ifadesini gündeme taşıyan Sevim, bir ekran yüzüne Halk TV'ye geçmesi karşılığında 1 milyon euro ödendiğine ilişkin beyanın bulunduğunu, paranın hangi hesaptan gönderilmiş olabileceğine kadar ayrıntı verildiğini aktardı.

ECE ÜNER VE EŞİNE HER AY 1 MİLYON 650 BİN TL!

Ece Sevim, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na ilişkin suçlamalarını ise şu sözlerle aktardı:

“İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ece Üner ve eşi Deniz Bayramoğlu'na aylık 1 milyon 650 bin TL kayıt dışı ödeme yapıldığını ve bu ödemeler karşılığında talimatlı, gerçeğe aykırı haberler yaptırıldığını ileri sürüyor.”

MUHALİF GAZETECİLERE SESLENDİ: BU DÜZENİN TAŞIYICISI OLMAYIN

Muhalif medya çalışanlarına çağrıda bulunan Sevim, ağır çalışma koşullarının ve düşük ücretlerin artık kamuoyuna anlatılması gerektiğini vurgulayarak, iyi niyetle çalışan gazetecilerin bu düzenin taşıyıcılığını bırakmalarını istedi.