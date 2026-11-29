Market çalışanını yaralayıp kayıplara karışmıştı! Firari zanlı intihar etti
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Mersin’in Silifke ilçesinde bir market çalışanına yönelik silahlı saldırının ardından aranan zanlının saklandığı adres belirlendi. Polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda teslim olmayı reddeden zanlı, intihar etti.
Mersin’in Silifke ilçesinde günlerdir aranan silahlı saldırı zanlısı, polisle çatışmaya girdiği operasyon sırasında intihar etti. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Kasım'da Sarıcalar Mahallesi'nde para istediği market çalışanı S.G.E’yi tabancayla ayağından yaralayan zanlının yakalanmasına yönelik çalışmaları sürdürdü.
Ekipler, araştırma sonucu kimliğini belirledikleri zanlı C.T'nin Atakent Mahallesi'ndeki bir evde saklandığını tespit etti. Adrese operasyon düzenleyen ekiplerin "teslim ol" çağrısına uymayan C.T, polise silahla ateş açtı. Bir süre ekiplerle çatışan zanlı, daha sonra silahla intihar etti.
Silifke ilçesindeki markete giren maskeli şüpheli, çalışanı yaraladıktan sonra kaçmıştı.
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