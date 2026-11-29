Hull City kazanmaya devam ediyor
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Acun Ilcalı’nın sahibi olduğu Hull City, Premier Lig’in 12. haftasında Crystal Palace deplasmanında 3-2 yendi.
Crystal Palace, Premier Lig'in 12. haftasında Hull City ile karşı karşıya geldi.
Selhurst Park'ta oynanan maçı kazanan taraf 3-2'lik skorla Hull City oldu.
Hull City'nin gollerini 38. dakikada McBurnie, 48. dakikada Sorba Thomas ile 80. dakikada Slater kaydetti. Crystal Palace'ta fileleri 90 ve 90+5. dakikalarda Jorgen Strand Larsen havalandırdı.
Premier Lig'de art arda ikinci maçını kazanan Hull City puanını 17'ye yükseltti.
Crystal Palace ise 7 puanda kaldı ve haftayı sonuncu sırada kapattı.