Fenerbahçe tribünlerinden Gazze'ye destek!
Fenerbahçe taraftarı, Erzurumspor FK karşılaşmasında Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı. Sarı-lacivertli tribünlerde açılan pankartla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Fenerbahçe taraftarı, Erzurumspor FK karşılaşmasında Filistin'de yaşananlara sessiz kalmadı. Sarı-lacivertli tribünlerde açılan pankartla Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkat çekildi.
Süper Lig'in 13. haftasında Fenerbahçe, Erzurumspor FK'yı konuk etti.
Fenerbahçeli taraftarlar, karşılaşma öncesinde Gazze mesajı verdi.
Sarı-lacivertli tribünlerde, Filistin bayrağı üzerine yazılı "Gazze'nin acısı dünyanın utancıdır." anlamını taşıyan İngilizce "The Pain Of Gaza Is The Shame Of The World" pankartı açıldı.
Fenerbahçeli taraftarlar bu sırada "Kahrolsun İsrail, Filistin'e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.
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