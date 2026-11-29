Görüntülerde başörtülü bir kadının eğlence mekânında masada oturduğu, şişeden bardağına içecek doldurduğu ve kameraya bakarak kadehini kaldırdığı görülüyor.

BU VİDEO HANGİ AMAÇLA PAYLAŞILDI?

Kimsenin kişisel hayatına müdahale edilmesi söz konusu olamaz. Ancak İslam'ın içki konusundaki açık hükümleri ortadayken, başörtüsüyle bu tür görüntülerin sosyal medyada paylaşılması dini hassasiyetler açısından eleştiriye açık bir konu oluşturuyor.

Söz konusu paylaşımın sıradan bir eğlence videosu mu olduğu, yoksa dini semboller üzerinden topluma bir mesaj verme amacı mı taşıdığı bilinmiyor.

DİNİ DEĞERLERİ AŞAĞILAMA SUÇU OLUŞUR MU?

Görüntülerin dini değerleri aşağılama kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceği de hukuki açıdan ayrı bir tartışma konusu.

Türk Ceza Kanunu'nun 216'ncı maddesinin üçüncü fıkrasında, halkın bir kesiminin benimsediği dini değerlerin alenen aşağılanması, fiilin kamu barışını bozmaya elverişli olması şartıyla suç olarak düzenleniyor.