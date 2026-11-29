ÂYET - VAHYİN DİLİNDEN:







(٣١) قُلْ لِعِبَادِیَ الَّذٖینَ اٰمَنُوا یُقٖیمُوا الصَّلٰوةَ وَیُنْفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِیَةً مِنْ قَبْلِ اَنْ یَاْتِیَ یَوْمٌ لَا بَیْعٌ فٖیهِ وَلَا خِلَالٌ



Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla

(31) İman eden kullarıma söyle: Alım satımın bulunmadığı, dostluğun fayda vermediği o gün gelmeden önce namazlarını dosdoğru kılsınlar, onlara verdiğimiz rızıklardan Allah rızâsı için gizli ve açık harcasınlar.



(İbrahim Suresi, 14/31) (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)



TEFSİRİ:

Buradaki “alım satım” ifadesi mecazi anlamda kullanılmış olup maksat fidye vermektir. Hesap gününde böyle bir fidyenin kimseden kabul edilmeyeceği Kur’an’da sık sık ifade edilmektedir (krş. Bakara 2/254; Mâide 5/36; namaz hakkında bilgi için bk. Bakara 2/238-239; infak hakkında bk. Bakara 2/245, 254, 261).

Kaynak: Kur'an Yolu Tefsiri Cilt: 3 Sayfa: 318

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallelahu Aleyhi ve Sellem)

“İyilik yapmak ancak dinine bağlı, asâletli ve ağır başlı olan kimse­lere yakışır.”



Kaynak: Camiu’s-Sağir, II/390, No: 2119

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