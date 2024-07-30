Yeniden Refah Partisi sözünü yedi! Tasarıya 224 ret oyu
Başıboş sokak köpekleriyle mücadele kapsamında TBMM Genel Kurulu'nda gerçekleşen Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi oylamasında; CHP, DEM, İYİ Parti ve TİP milletvekilleri ret oyu verdi. 31 Mart'tan önce sokakların köpeklerden temizlenmesi için yasa sözü veren Yeniden Refah Partisi ise oylamaya katılmadı.
Türkiye'nin kronikleşen sorunu başıboş sokak köpekleri, AK Parti iktidarının sözde hayvanseverlere karşı dik duruşu sayesinde çözüme kavuştu.
Başıboş köpeklerle mücadele kapsamında hazırlanan yasa tasarısı TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi.
Muhalefet ret oyu kullandı!
Komisyon görüşmeleri esnasında evlatlarını başıboş köpek saldırılarında kaybeden ailelerin üzerine yürüyerek büyük bir skandala imza atan CHP, DEM, İYİ Parti ve TİP milletvekilleri ret oyu kullandı.
Tasarı 224 ret oyuna karşın 273 kabul oyuyla yasalaştı.
Fatih Erbakan sözünü yedi!
31 Mart seçiminden önce sokakları başıboş köpeklerden temizleme sözü veren Fatih Erbakan liderliğindeki Yeniden Refah Partisi TBMM Genel Kurulu'ndaki oylamaya katılmadı.
Erbakan seçimden önce sosyal medya hesabından şu paylaşımda bulunmuştu:
"Her gün yüreğimizi yakan haberlere bir yenisi daha eklendi. Milletimizin evlatlarını kendi topraklarında sahipsiz bırakmak bir ahlak sorunudur.
Başıboş Köpek Terörü milletimizin canına tak etmiştir. Mama lobilerinin rantına karşı milletimizin yanındayız. 31 Mart itibariyle, Yeniden Refah Belediyeciliğinde atacağımız ilk adım, sokaklardaki başıboş köpekleri toplamak olacaktır.
Köpek saldırısında ağır yaralanan evladımıza Allah’tan acil şifalar dilerim."
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