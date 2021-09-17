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Gündem Yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Ali Erbaş'tan ilk açıklama
Gündem

Yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Ali Erbaş'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla yeniden Diyanet İşleri Başkanlığı'na atanan Prof. Dr. Ali Erbaş'tan açıklama geldi.

Yeniakit Publisher
2021-09-17 09:48:00 -
Yeniden Diyanet İşleri Başkanı olarak atanan Ali Erbaş'tan ilk açıklama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın atama kararıyla Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararına göre, Diyanet İşleri Başkanlığına Prof. Dr. Ali Erbaş yeniden atandı. Söz konusu atama 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 7'nci maddeleri gereğince yapıldı.

Ali Erbaş'tan açıklama

Atama kararının ardından Ali Erbaş Twitter hesabından açıklama yaptı.

Erbaş şunları yazdı:

"Daha bir aşk ve heyecan ile. Yeniden BİSMİLLAH. Anayasamızın “toplumu din konusunda aydınlatma” görevini verdiği Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Başkanı olarak bu ulvî göreve bizi yeniden atama takdirinde bulunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ediyorum."

 

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