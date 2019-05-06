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Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yeniakit.com.tr'ye verdiği röportajında, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu için, "O bir CHP'li değil, HDP'li. Adeta gezi militanı gibi davranıyor." demişti. Bu röportajdan dolayı kuduran Kaftancıoğlu, attığı skandal tweetlere ve PKK seviciliğine değinemezken, Gökçek'e hakaretler savurdu.

06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:18
Yeniakit.com.tr'nin röportajı Kaftancıoğlu'nu kudurttu

Taha Emre Özdemir  Ankara 

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek yeniakit.com.tr'ye verdiği röportajında, skandal tweetleri ile kamuoyundan tepki gören CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nu set sözlerle eleştirmiş, "O bana göre bir CHP'li değil, HDP'lidir demişti. Gökçek, Kaftancıoğlu'na yönelik eleştirilerine, "Biliyorsunuz ki elinde taşla gezi olaylarında çekilen fotoğrafları var. Tabiri caizse tam bir gezi militanı. Böyle bir kimsenin bu ifadeleri kullanması doğal. Bir PKK'lıya sahip çıkması normal. Ben Canan Kaftancıoğlu için bunu anormal olarak görmüyorum. Önemli olan Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir kişiyi kendisine nasıl il başkanı olarak kabul ediyor? Kılıçdaroğlu buna nasıl evet diyor? Kaftancıoğlu'nu öldürseniz bu fikirlerinden vazgeçmez." ifadeleri ile devam etmişti.

Melih Gökçek'ten bomba iddia! "Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nun kaybetmesi için elinden geleni yapacaktır"

Attığı skandal tweetleri savunamazken hakaretler etti

Melih Gökçek'in kendisine yönelik eleştirilerini hazmedemeyerek adeta kuduran Canan Kaftancıoğlu, tweet hesabından açıklamalarda bulundu. Attığı skandal tweetleri ve PKK seviciliğinden bahsetmeyen Kaftancıoğlu, Gökçek'e 'göz tedavisi' yaptır diyerek hakaret etti.

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Haber Tarihi: 06 Mayıs 2019 Pazartesi 01:18
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Melih Gökçek
  4. Canan Kaftancıoğlu

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