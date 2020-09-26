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Gündem Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur: Şeytanın izinden gidenlerin davulunun sesi daha yüksek çıkıyor
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Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur: Şeytanın izinden gidenlerin davulunun sesi daha yüksek çıkıyor

"Türkiye Aile Meclisi tarafından düzenlenen 'Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri' töreninde konuşan Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, "Maalesef, şeytanın izinden gidenlerin davulunun sesi daha yüksek çıkıyor." diyerek önemli uyarılarda bulundu.

Yeniakit Publisher
2020-09-26 17:24:00 -

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur, Türkiye Aile Meclisi tarafından düzenlenen 'Aliya İzzetbegoviç İyilik Ödülleri' töreninde konuştu. "Biz müslümanlar olarak biraz da kendimizde bir şeyler aramalıyız." uyarısı yapan Uğur, "İnternet fuhşiyat kanalı gibi bir işleve sahip. Gençlerimizi zehirleyen birçok kötülüğün yayıldığı bir mecra. Bu tabii ki doğru ama 'Bu kötü, yasaklayalım, kullanmayalım' diyerek hiçbir şey çözemiyoruz. Dolayısıyla biz de bu kötülükler karşısında onlardan daha kaliteli, gençlerimize faydalı olacak içerikler üretmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

'Birlik içinde hareket etmeliyiz'

Ülkemizdeki genç neslin ahlak yapısını koruma görevimiz olduğunu vurgulayan İsmail Uğur, "Bizim gençlerimize yönelik daha somut içerikler üretmemiz gerekiyor. Bunun yolu da birlik içinde hareket etmekten geçiyor. Bu ödül töreni bir LGBTİ derneği tarafından düzenlenmiş olsaydı böyle cılız bir kalabalıkla gerçekleşmezdi. Emin olun binlerce insan salonu doldururdu. Maalesef, şeytanın izinden gidenlerin davulunun sesi daha yüksek çıkıyor." dedi.

'Biz onlardan daha iyisini yapacak kabiliyete sahibiz'

İsmail Uğur sözlerine şöyle devam etti:

"Yaptığımız işlerin mükemmel olmasına özen göstermek zorundayız. Sapkınlar internet platformlarından pislik akıtırken bizler de o mecraları iyilik aracı olarak kullanabiliriz. Mesela interneti tebliğ noktasından bir düşünelim. Dünyadaki bütün insanlara İslam'ı ve İslam'ın hakikatlerini ulaştırabilecek daha etkin bir yöntem var mı?"

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