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yeniakit.com.tr canlı yayınında olay sözler: Almanya'da çok yakında bir felaket yaşanacak

Almanya’dan yeniakit.com.tr canlı yayınına katılan gazeteci Hayrettin Özcan, ülkeyi büyük bir felaketin beklediğini söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:16:00 - 2020-05-24 21:43:32
yeniakit.com.tr canlı yayınında olay sözler: Almanya'da çok yakında bir felaket yaşanacak

Almanya’da yaşayan gazeteciler, Almanya’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendirdi.

Ankara'dan saat 20.00'da başlayan canlı yayında Mehmet Özmen soruyor, Almanya'dan katılan gazeteciler cevapladı.

Almanya'nın birçok noktasında kurallara uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi. Gazeteciler, Müslümanların fiziksel mesafe kuralına uyarak cemaatler halinde namazın kılındığını söyledi.

Stuttgart'tan yayına katılan Mustafa Bozdurgut koronavirüsün bütün dinleri etkilediğini belirtti. Bozdurgut, 'Maalesef virüsü ülkemiz ve Almanya atlatmak zorunda. Aksi takdirde Brezilya gibi bir durum ortaya çıkmasın diye önlemler alınıyor' dedi.

 Bielefeld'den canlı yayına katılan Adnan Öztürk ise Almanya'da koronavirüs protestolarının yaşandığını söyledi. Öztürk, "İnsanlar koronavirüs tedbirlerinden sıkıldı. Protestolar yaşanıyor. Ben de bu durumdan biraz sıkıldım" dedi.

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan, "Almanya'yı büyük bir kuraklık bekliyor. Alman bakan bu konuyla alakalı bir açıklama yapmıştı. Kuraklığa ilişkin hazırlık yapıldığı ve önlemlerin alınmaya başladığını söylemişti. Kuraklık ekonomiye büyük bir darbe indirecektir. Ren Nehri kurursa çok büyük sıkıntılar meydana gelecektir" dedi.

 

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Yorumlar

Akşam

Meral hiç samimi değilsim ip hdp aynı fark yok sizin peşinizden gidenlere yazıklar olsun
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Port

Turkiyede neden kilinmadi kardas yermi bitti ulkede bunlar insanda buz cin miyiz
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