  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

yeniakit.com.tr Almanya'dan canlı yayın yapıyor

Almanya’da yaşayan gazeteciler, ülkede yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr'de konuşuyor.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 17:16:00 - 2020-05-24 20:56:27
yeniakit.com.tr Almanya'dan canlı yayın yapıyor

Almanya’da yaşayan gazeteciler, Almanya’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendiriyor

Ankara'dan saat 20.00'da başalaycak olan canlı yayında Mehmet Özmen soracak, Almanya'dan katılan gazeteciler cevaplıyor.

Almanya'nın birçok noktasında kurallara uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi. Gazeteciler, Müslümanların fiziksel mesafe kuralına uyarak cemaatler halinde namazın kılındığını söyledi.

Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan, koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının buruk geçtiğini söyledi.

Stuttgart'tan yayına katılan Mustafa Bozdurgut ise koronavirüsün bütün dinleri etkilediğini belirtti. Bozdurgut, 'Maalesef virüsü ülkemiz ve Almanya atlatmak zorunda. Aksi takdirde Brezilya gibi bir durum ortaya çıkmasın diye önlemler alınıyor' dedi.

 Bielefeld'den canlı yayına katılan Adnan Öztürk, Almanya'da koronavirüs protestolarının yaşandığını söyledi. Öztürk, "İnsanlar koronavirüs tedbirlerinden sıkıldı. Protestolar yaşanıyor. Ben de bu durumdan biraz sıkıldım" dedi.

İşte canlı yayına katılan gazeteciler:

- İsmet Mısırlıoğlu / Berlin
- Hayrettin Özcan / Duisburg
- İhsan Kılıç / Hannover
- Cengiz Parlayan / Dortmund
- Dr. Latif Çelik / Würzburg
- Mustafa Bozdurgut / Stuttgart
- Adnan Öztürk / Bielefeld

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Akşam

Meral hiç samimi değilsim ip hdp aynı fark yok sizin peşinizden gidenlere yazıklar olsun
  • Yanıtla

Port

Turkiyede neden kilinmadi kardas yermi bitti ulkede bunlar insanda buz cin miyiz
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı