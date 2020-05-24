yeniakit.com.tr Almanya'dan canlı yayın yapıyor
Almanya’da yaşayan gazeteciler, ülkede yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr'de konuşuyor.
Almanya’da yaşayan gazeteciler, Almanya’da yaşanan son gelişmeleri yeniakit.com.tr canlı yayınında değerlendiriyor
Ankara'dan saat 20.00'da başalaycak olan canlı yayında Mehmet Özmen soracak, Almanya'dan katılan gazeteciler cevaplıyor.
Almanya'nın birçok noktasında kurallara uyularak Ramazan Bayramı namazı eda edildi. Gazeteciler, Müslümanların fiziksel mesafe kuralına uyarak cemaatler halinde namazın kılındığını söyledi.
Almanya'nın Duisburg kentinde yaşayan gazeteci Hayrettin Özcan, koronavirüs nedeniyle Ramazan ayının buruk geçtiğini söyledi.
Stuttgart'tan yayına katılan Mustafa Bozdurgut ise koronavirüsün bütün dinleri etkilediğini belirtti. Bozdurgut, 'Maalesef virüsü ülkemiz ve Almanya atlatmak zorunda. Aksi takdirde Brezilya gibi bir durum ortaya çıkmasın diye önlemler alınıyor' dedi.
Bielefeld'den canlı yayına katılan Adnan Öztürk, Almanya'da koronavirüs protestolarının yaşandığını söyledi. Öztürk, "İnsanlar koronavirüs tedbirlerinden sıkıldı. Protestolar yaşanıyor. Ben de bu durumdan biraz sıkıldım" dedi.
İşte canlı yayına katılan gazeteciler:
- İsmet Mısırlıoğlu / Berlin
- Hayrettin Özcan / Duisburg
- İhsan Kılıç / Hannover
- Cengiz Parlayan / Dortmund
- Dr. Latif Çelik / Würzburg
- Mustafa Bozdurgut / Stuttgart
- Adnan Öztürk / Bielefeld