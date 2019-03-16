Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya'da gıyabi cenaze namazına davet!
Anadolu Gençlik Derneği Genel Başkanı Salih Turhan, Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.16 Mart 2019 Cumartesi 01:23
AGD Genel Başkanı Salih Turhan, sosyal medya hesabı aracılığıyla açıklamada bulundu.
Turhan, yapmış olduğu paylaşımda, Yeni Zelanda'daki şehitler için Ayasofya Camii önünde gıyabi cenaze namazı kılınacağını duyurdu.
AGD Genel Başkanı Salih Turhan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
#YeniZelanda da Şehid edilen kardeşlerimiz için yarın Istanbul' da Fethin sembolü Ayasofya'da Akşam Namazını kılıp sonra gıyabi cenaze namazı kılınacaktır. Bütün İstanbul'luları bekliyoruz.
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